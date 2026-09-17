Primării „digitalizate” doar pe hârtie. În multe localități, ghișeul.ro nu poate fi folosit

Sute de primării din România sunt înrolate oficial pe ghișeul.ro, însă cetățenii nu își pot plăti online taxele și impozitele deoarece datele despre proprietăți și contribuabili există doar în registre pe hârtie. Situația a apărut după ce Guvernul a obligat toate administrațiile locale să se înscrie pe platformă, fără să țină cont de gradul lor real de digitalizare.

La Vitănești, uncționarii continuă să caute informațiile despre contribuabili în registre și dosare Foto: FB Primăria Vitănești

În numeroase primării, informațiile din Registrul Agricol nu au fost transferate în baze de date electronice, iar funcționarii continuă să lucreze cu dosare și fișete vechi, potrivit unui reportaj realizat de Digi24.

La Călugăreni, în județul Giurgiu, administrația locală figurează printre instituțiile care ar trebui să ofere servicii de plată online, însă realitatea este diferită. Primarul Dumitru Iordache a recunoscut că procedurile de înrolare au început târziu.

Edilul a susținut că demersurile au fost făcute, însă a admis că primăria nu era înrolată la termenul prevăzut de lege. Instituția a avut la dispoziție șase luni pentru a finaliza procedura, de la adoptarea ordonanței de urgență în februarie și până la sfârșitul lunii august.

Datele cetățenilor, păstrate în registre vechi

Probleme similare apar și în alte localități. În comuna Vitănești din județul Teleorman, primarul Gabriel Toader spune că aproape toate datele din Registrul Agricol sunt în format fizic și, în multe cazuri, nu au mai fost actualizate de ani de zile.

Potrivit acestuia, simpla înrolare pe ghișeul.ro nu rezolvă problema în lipsa unei baze de date complete și actualizate. Funcționarii continuă să caute informațiile despre contribuabili în registre și dosare, unele păstrate în mobilier folosit de zeci de ani.

Primari care au aflat târziu de termenul-limită

În comuna Mârzănești, tot din Teleorman, primarul Liviu Adrian Mazilu afirmă că nu a cunoscut termenul de înrolare până la primirea unei notificări din partea Prefecturii.

Deși documentația a fost depusă, baza de date necesară funcționării sistemului este încă în lucru. Potrivit edilului, informațiile din Registrul Agricol nu au fost introduse în format electronic de aproximativ un deceniu, iar procesul de actualizare a început abia în ultimele luni.

În aceste condiții, nici după conectarea la ghișeul.ro, cetățenii nu vor putea utiliza imediat serviciile online, deoarece datele trebuie mai întâi digitalizate și verificate.

Autoritățile recunosc problemele de implementare

Cătălin Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, a declarat că instituția cunoaște dificultățile existente la nivel local și că acestea vor fi luate în calcul în proiectele viitoare de modernizare a administrației publice.

Oficialul a subliniat necesitatea standardizării și uniformizării soluțiilor tehnice utilizate de primării, astfel încât platformele digitale să poată funcționa eficient la nivel național.

„Sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice”, a declarat Cătălin Giulescu, președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României, citat de Digi24.