 Prețul gazelor naturale a crescut pe toate bursele europene. România are a treia cea mai mică cotație | adevarul.ro
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Prețul gazelor naturale a crescut pe toate bursele europene. România are a treia cea mai mică cotație

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Prețurile gazelor naturale au continuat să crească pe principalele burse europene, toate piețele analizate înregistrând majorări semnificative față de 27 februarie 2026.

Gaze naturale
Rețea de gaze naturale Foto: Profimedia

În România, la data de 1 iulie, gazele naturale s-au tranzacționat pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) la un preț mediu de 362,03 lei/MWh, ceea ce plasează piața românească pe locul trei în clasamentul celor mai mici cotații dintre bursele analizate. Doar Grecia (333,11 lei/MWh) și Bulgaria (341,63 lei/MWh) au înregistrat prețuri mai reduse.

La polul opus s-au situat Spania, cu 437,10 lei/MWh, Polonia, cu 3437,71lei/MWh, și Italia, unde cotația a ajuns la 429,79 lei/MWh. În Germania și Austria, prețurile au fost de 425,84 lei/MWh, respectiv 428,74 lei/MWh.

Evoluție prețuri gaze naturale 15.09.2026 față de 27.02.2026 pe principalele burse din Europa

- Enex Group din Grecia - creștere 117,56%

- Balkan Gas Hub din Bulgaria - creștere 142,57%

- Bursa Română de Mărfuri din România - creștere 133,30%

- CEEGEX din Ungaria - crestere 142,63%

- CEGH din Austria - creștere 148,03%

- Polish Power Exhange din Polonia - creștere 145,00%

- GME din Italia - creștere 157,44%

- Trading Hub Europe Germania - creștere 154,77%

- TTF (ICE Endex) din Olanda - creștere 158,95%

- PEG (ICE Endex) din Franța - creștere 168,63%

- MIBGAS din Spania - creștere 186,15%

Raportat la sfârșitul lunii februarie, toate bursele au înregistrat creșteri consistente ale prețurilor. Cea mai mare majorare a fost consemnată în Bulgaria (+58,12%), urmată de Grecia (+56,51%), Spania (+50,80%) și Italia (+47,77%).

Cotați gaze
Cotații gaze Foto: BRM

În România, prețul gazelor naturale a crescut cu 133,30%, ritm care o plasează pe locul doi în clasamentul scumpirilor analizate, înaintea unor piețe importante precum Franța (+168,63%), Austria (+4148,03%), Germania (+154,77%), Olanda (+158,95%), Ungaria (+142,63%) și Polonia (+145,00%).

Stocurile de gaze, una dintre principalele vulnerabilități

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă Europa este nivelul stocurilor de gaze înaintea sezonului rece.

Depozitele de gaze reprezintă o rezervă esențială pentru acoperirea consumului în timpul iernii. Atunci când nivelul de umplere este mai redus decât în anii anteriori, piața devine mai sensibilă la eventualele probleme de aprovizionare sau la creșterile bruște ale cererii.

În acest context, traderii urmăresc cu atenție ritmul de umplere a depozitelor, importurile de LNG și evoluția consumului european.

Ce înseamnă pentru România

Creșterea de 133,30% consemnată în comparația dintre 27 februarie și 15 septembrie la Bursa Română de Mărfuri arată că piața românească evoluează în același context european.

Pentru consumatori, evoluția prețurilor de pe burse nu se traduce automat și în aceeași proporție în facturile finale. Prețul plătit de consumator depinde de structura contractului, costurile de furnizare și transport, tarifele reglementate, taxe și eventualele mecanisme de protecție aplicabile.

Totuși, o creștere atât de amplă și sincronizată pe principalele piețe europene poate pune presiune asupra întregului lanț energetic, de la furnizori și traderi până la consumatorii industriali și casnici.

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