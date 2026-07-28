SURSE Instanța din Bruxelles amână până în ianuarie decizia privind conturile ROMATSA. Regia mai are bani doar trei săptămâni

Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a amânat până la începutul anului viitor analiza cererii depuse de ROMATSA pentru suspendarea popririi asupra veniturilor sale. Următorul termen a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027, iar până atunci sumele colectate prin EUROCONTROL rămân blocate.

ROMATSA mai dispune de resurse financiare pentru aproximativ trei săptămâni, în condițiile în care peste 85% din veniturile regiei sunt indisponibilizate, spun surse Antena 3 CNN.

La termenul de marți au participat reprezentanți ai EUROCONTROL, ai statului român și ai ROMATSA, asistați de șase avocați. Ședința a durat aproximativ 30 de minute.

Conform acelorași surse, instanța nu a analizat pe fond solicitarea de suspendare a popririi, apreciind că dosarul necesită o analiză aprofundată. Judecătorul ar fi invocat și dificultățile cu care se confruntă sistemul judiciar belgian, motiv pentru care primul termen disponibil a fost stabilit abia pentru 4 ianuarie 2027.

În aceste condiții, poprirea rămâne în vigoare, iar veniturile ROMATSA colectate prin mecanismul EUROCONTROL continuă să fie indisponibilizate.

În fața instanței, reprezentanții părții române au susținut că, fără acces la aceste fonduri, regia nu își va mai putea finanța activitatea.

În prezent, traficul aerian se desfășoară în condiții normale, însă un blocaj prelungit ar putea pune în pericol continuitatea serviciilor de navigație aeriană. ROMATSA asigură zilnic serviciile de control pentru peste 2.500 de zboruri.

Regia nu este finanțată de la bugetul de stat, ci din tarifele achitate de operatorii aerieni pentru serviciile de navigație, iar peste 85% din venituri sunt colectate prin EUROCONTROL.

Poprirea a fost instituită în cadrul procedurii de executare silită declanșate de Pfizer împotriva statului român, pentru recuperarea unor creanțe legate de vaccinurile împotriva COVID-19.

ROMATSA nu este parte în acest litigiu, însă este afectată deoarece veniturile sale sunt colectate prin sistemul administrat de EUROCONTROL. Regia a contestat măsura prin procedura de „terță opoziție”, susținând că fondurile blocate sunt destinate exclusiv finanțării serviciilor de navigație aeriană.

Înaintea termenului de marți, directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, avertiza că regia își mai poate susține activitatea din resurse proprii doar „săptămâni, nu luni”.

Între timp, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a propus acordarea unui credit-punte prin EximBank, pentru a asigura funcționarea ROMATSA până la deblocarea veniturilor.

„Va trebui să putem direcționa sume pentru funcționare până în momentul în care se închide subiectul cu Pfizer”, a declarat Nazare.