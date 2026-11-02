 Prețuri de groază la Bran, de Halloween! Turiștii au avut parte de fiori reci când au văzut cât costă un mic și intrarea la castel | adevarul.ro
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Video Prețuri de groază la Bran, de Halloween! Turiștii au avut parte de fiori reci când au văzut cât costă un mic și intrarea la castel

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Dracula a avut concurență serioasă de Halloween la Bran, unde prețurile la mâncare și biletele de intrare la castel le-au dat fiori reci multor turiști.

Un tur prin Castelul Bran de Halloween îţi poate goli buzunarele.
Un tur prin Castelul Bran de Halloween îţi poate goli buzunarele. Foto: Facebook

Mii de oameni au ales să-și petreacă weekendul de Halloween la Castelul Bran, atrași de decorurile spectaculoase, personajele desprinse parcă din filmele horror și atmosfera construită în jurul legendei lui Dracula. Distracția a venit însă cu o notă de plată pe măsură, iar unii vizitatori au descoperit că până și o gustare obișnuită putea să le golească buzunarele.

Un exemplu care a stârnit reacții a fost prețul unui mic, „doar” 15 lei bucata. Nici turiștii care au vrut să-și potolească foamea cu un sandviș nu au scăpat mai ieftin. Variantele cu cârnați și varză sau cu cârnați și cartofi costau 45 de lei, în timp ce un sandviș cu varză și cartofi ajungea la 50 de lei.

O porţie de papanaşi, e drept, foarte arătoşi, avea un preţ la fel cu estetica lor, „de groază”: 43 de lei.

300 de lei pentru intrarea la Castelul Bran

Printre cei care au făcut publice prețurile s-a numărat Lucian Popa, fost concurent al emisiunii „Survivor”, care a mers de Halloween la Bran împreună cu familia. Imaginile și comentariile sale pe reţelele sociale au atras atenția și asupra altor preţuri care le-au dat vizitatorilor fiori reci.

Lucian Popa a povestit pe rețelele sociale că el şi soţia sa au plătit 600 de lei pentru a vizita obiectivul. Biletul simplu costa însă 50 de lei.

„Doar 600 de lei pentru două persoane costă intrarea azi la Castelul Bran de Halloween, pentru că este totul decorat”, a spus acesta.

Cei care au vrut să ducă „groaza” şi mai departe au avut la dispoziție și pachete speciale, cu tururi ghidate și acces la petrecerile tematice. În funcție de oferta aleasă, prețurile au pornit de la 700 de lei și au ajuns până la 3.000 de lei. 

Cu toate acestea, peste 5.000 de persoane au participat la evenimentele organizate la Castelul Bran, iar aproximativ 4.000 au trecut pragul castelului într-o singură zi. Alte 1.300 de persoane au ales pachetele care combinau tururile speciale cu petrecerile tematice, potrivit Click.

Pentru a intra în atmosfera de Halloween, organizatorii au transformat aproximativ 20 de încăperi ale castelului, cu decoruri şi personaje inspirate din filmele de groază, dar şi cu efecte speciale.

Cei mai mulți dintre participanți au fost turiști străini, atrași de povestea lui Dracula și de atmisfera unică a castelului Bran.

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