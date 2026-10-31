 „Strigați tare: Dracula!”. Celebra trupă britanică The Prodigy le urează fanilor „Happy Halloween” de la Castelul Bran | adevarul.ro
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Video „Strigați tare: Dracula!”. Celebra trupă britanică The Prodigy le urează fanilor „Happy Halloween” de la Castelul Bran

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De Halloween, trupa britanică The Prodigy a publicat pe pagina oficială de Facebook un videoclip filmat în această vară la Castelul Bran, chiar. Artiștii au intrat în atmosfera „sumbră” a legendei lui Dracula și au transmis un mesaj plin de umor fanilor din întreaga lume.

Membrii trupei Prodigy au vizitat în aceasă vară Castelul Bran.
Membrii trupei Prodigy au vizitat în aceasă vară Castelul Bran. Foto: captură video Prodigy

The Prodigy a ales unul dintre cele mai cunoscute locuri din România pentru a-şi însoţi mesajul de Halloween din acest an.

Membrii trupei au filmat un scurt videoclip la Castelul Bran, în curtea și în încăperile clădirii, în această vară, după concertul susţinut pe scena Rockstadt Extreme Fest 2026.

Imaginile au fost publicate sâmbătă, 31 octombrie, pe pagina oficială de Facebook, alături de mesajul: „Strigați tare: Dracula! Halloween fericit, tuturor!” („Shout out Dracula, Happy Halloween peoples!”).

În clip, artiștii fac referire la celebrul personaj și explică, în glumă, de ce nu puteau rata o vizită chiar la el acasă.

„Întotdeuna am iubit România. Şi bineînţeles că România înseamnă mult mai mult decât poveşti cu vampiri, dar am admirat întotdeauna felul în care Dracula își vede de treabă...”, spun artiştii.

Gluma continuă cu o comparație între obiceiurile vampirului și cele ale muzicienilor. Membrii The Prodigy spun că nici ei nu sunt mari fani ai luminii directe a soarelui și că își fac treaba cel mai bine atunci când ceilalți dorm. Cu alte cuvinte, programul lor nocturn îi apropie, cel puțin în glumă, de celebrul personaj.

Formată în 1990, în Braintree, Anglia, The Prodigy a devenit una dintre formațiile care au influențat puternic muzica electronică britanică. Trupa a combinat muzica rave cu influențe punk și rock și a contribuit la popularizarea stilului big beat.

Succesul internațional a venit în special în anii ’90, iar albumul „The Fat of the Land”, lansat în 1997, a ajuns pe primul loc în topurile din mai multe țări. Printre cele mai cunoscute piese ale formației se numără „Firestarter”, „Breathe” și „Smack My Bitch Up”.

Unul dintre cei mai îndrăgiţi membri ai trupei a fost Keith Flint, cunoscut pentru energia și aparițiile sale scenice excentrice. Artistul a murit în 2019. În prezent, The Prodigy continuă să cânte în formula care îi include pe fondatorul și producătorul Liam Howlett și pe vocalistul Maxim.

Trupa a concertat în România pe 31 iulie 2026, la Rockstadt Extreme Fest, în județul Brașov, ocazie folosită de artişti pentru a-l vizita pe Dracula la el acasă.

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