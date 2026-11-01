Heidi Klum, de nerecunoscut la petrecerea de Halloween. S-a transformat într-o mână umană uriașă și însângerată

Heidi Klum a reușit să surprindă din nou la petrecerea sa anuală de Halloween, organizată sâmbătă, 31 octombrie, la New York. Modelul germano-american, în vârstă de 53 de ani, a apărut într-un costum spectaculos și macabru, care o transforma într-o mână umană gigantică, aparent secționată și acoperită de sânge. Apariția a marcat cea de-a 25-a ediție a celebrului eveniment organizat de vedetă.

„Regina Halloweenului” a lovit din nou! Costumul macabru cu care Heidi Klum a uimit New Yorkul Foto: Heidi Klum/FB

Heidi Klum a fost aproape de nerecunoscut în spatele costumului, din care se vedeau doar ochii și gura. Imaginea era completată de sângele care îi curgea din gură, în timp ce partea superioară a mâinii reproducea aspectul unei răni deschise, cu tendoane și ligamente care atârnau, potrivit AP.

1/6 Heidi Klum, apariție uluitoare la petrecerea de Halloween din New York Foto: Heidi Klum/FB

Pentru a-și face intrarea la petrecere, vedeta a fost însoțită de mai multe persoane îmbrăcate în costume de protecție biologică, pătate cu sânge.

Evenimentul a avut loc la restaurantul Cathédrale, din cartierul East Village al New Yorkului, relatează Associated Press.

Ideea costumului i-a venit lui Heidi Klum după ce și-a privit propria mână stângă și s-a întrebat dacă ar putea să-și introducă întregul corp într-o replică supradimensionată.

„M-am uitat la mâna mea și m-am gândit: «Hei, cred că aș putea să-mi introduc corpul cumva în ea»”, a povestit vedeta, potrivit Associated Press.

Costumul a reprodus cu mare atenție detaliile mâinii sale: unghiile lungi, vopsite în roșu, venele, liniile palmei și inelele pe care le poartă în mod obișnuit. Printre elementele personalizate s-au numărat inelul de logodnă și verigheta sa, dar și un tatuaj cu numele soțului ei, muzicianul Tom Kaulitz, reprodus pe degetul inelar.

Acesta nu a putut participa la petrecere, fiind plecat în turneu. Heidi Klum a explicat că a dorit totuși să-l includă într-un fel în apariția sa: „O mică parte din Tom este cu mine”, a spus ea.

Șase ore pentru transformarea spectaculoasă

Realizarea costumului a presupus o muncă îndelungată. Echipa sa a lucrat luni de zile la proteze și la elementele speciale necesare transformării, în timp ce pregătirea vedetei în ziua evenimentului a durat aproximativ cinci-șase ore.

„Cel mai greu este să o cari. Este destul de grea”, a glumit Heidi Klum, citată de Associated Press.

De la vierme uriaș la mână gigantică

Heidi Klum și-a câștigat reputația de „Regina Halloweenului” datorită costumelor extravagante pe care le pregătește în fiecare an. Petrecerile sale au devenit evenimente mondene importante, iar aparițiile vedetei sunt așteptate cu interes de fani și de presa internațională.

În 2022, modelul a devenit viral după ce s-a costumat într-un vierme uriaș, într-o transformare care i-a permis să se deplaseze cu dificultate pe covorul roșu.

În anii următori, a ales personaje la fel de elaborate, precum un păun, o versiune feminină a personajului E.T., iar în 2025 s-a transformat în Medusa, cu șerpi care se mișcau în jurul capului.

La ediția aniversară din acest an au participat mai multe vedete, printre care Neil Patrick Harris și David Burtka, care au ales costume inspirate de gemenele din filmul „The Shining”, dar și actorul Kyle MacLachlan și cântăreața Taylor Momsen.