Marți, 14 Octombrie 2025
Povestea românului care și-a deschis restaurant în Luxemburg. „Le place mâncarea românească”

Publicat:

Le Coin des Saveurs este singurul restaurant cu specific românesc din capitala Luxemburg. Localul și-a deschis porțile în noiembrie anul trecut și se află chiar în centrul orașului, iar patronul a dezvăluit care sunt cele mai căutate preparate.

FOTO Le Coin des Saveurs / Facebook
FOTO Le Coin des Saveurs / Facebook

Le Coin des Saveurs se află la 500 de metri de gara din Luxemburg și oferă o experiență autentic românească. Pe fundal cântă muzică populară, iar pe pereții localului se află imagini din clasicul film „BD la munte și la mare”.

Patronul localului, Iulian Dumitrescu, a dezvăluit pentru Libertatea că a muncit pe brânci decenii în șir ca ospătar, perioadă în care a trecut prin multe momente de cumpănă. A plecat din țară în 1992, la vârsta de 16 ani, și a lucrat ca ospătar în Grecia vreme de 7 ani. După aceea a ajuns în Germania, la Berlin, unde a muncit ca ospătar alți 5 ani. În 2004 s-a întors în România, unde a început o afacere în domeniul construcțiilor.

„În 2008, când a început criza, am pierdut tot. Și a trebuit să lupt să mă ridic din nou, s-o iau de la zero. Ultima casă pe care o făcusem, înainte să înceapă criza, a fost undeva lângă Brașov, iar proprietarul ei lucra în Luxemburg. El m-a îndrumat să vin încoace. Am ajuns aici cu familia în toamna anului 2009. Timp de câteva luni am lucrat ca șofer de taxi. În aprilie 2010 m-am angajat ca ospătar la un restaurant, după ce am dat o probă”, a povestit acesta.

În noiembrie 2024 a reușit să își deschidă propriul restaurant, în asociere cu finul său, Nicolae Oprican. Investiția făcută a fost de aproximativ 80.000 de euro.

La aproape un an de când Le Coin des Saveurs funcționează, reacțiile clienților sunt foarte bune, restaurantul având ratinguri excelente pe Google.

Care sunt cele mai căutate preparate

„Toți sunt mulțumiți, le place mâncarea românească. Majoritatea vor să încerce sarmalele românești, micii și papanașii. Micii și sarmalele merg cel mai bine. Mai facem și tochitură românească, că avem rețeta noastră, am luat un pic din Oltenia, Moldova și am făcut o rețetă a noastră specială pentru tochitură. De când am deschis, avem un procentaj mai mare de străini comparativ cu clienții români”, povestește Dumitrescu.

Societate

loading Se încarcă comentariile...
