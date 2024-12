România, în Top 100. Pe ce loc a urcat bucătăria românească și prin ce impresionează

Taste Atlas a plasat România pe locul 24 în clasamentul pentru 2024/2025, în urcare față de locul 29 obținut anterior, datorită preparatelor culinare delicioase. Clasamentele au fost realizate pe baza a 477.287 de evaluări valide pentru aproximativ 15.500 de alimente din vasta bază de date a platformei globale dedicate promovării și descoperirii gastronomiei tradiționale din întreaga lume.

Bucătăria românească a fost din nou recunoscută la nivel global, obținând un loc onorant - practic în primul sfert - în prestigioasa listă a celor mai bune 100 de bucătării din lume, întocmită de Taste Atlas, și continuă să se afle pe un trend ascendent. Acest clasament de sfârșit de an, realizat de popularul ghid alimentar și de călătorie, are rolul de a evidenția tradițiile culinare diverse și bogate din diferite colțuri ale lumii.

Pe primul loc în acest top s-a clasat bucătăria grecească, urmată de cea italiană și mexicană. Următoarele poziții din Top 10 sunt ocupate de preparatele din Spania, Portugalia, Turcia, Indonezia, Franța, Japonia și China.

Și de această dată, printre cele mai bune preparate culinare din lume au fost remarcate ciorba rădăuțeană, fasolea bătută, salata de ardei copți și cârnații de Pleșcoi. Ratingul obținut de bucătăria românească este de 4,28, față de 4,60, cât a obținut câștigătoarea clasamentului.

Prin ce impresionează bucătăria românească. În primul sfert al Top 100 mondial

Cele mai bune preparate românești sunt considerate în continuare, de către Taste Atlas, mujdeiul și ciorba rădăuțeană, ambele obținând un scor de 4,5, fiind urmate de sarmale, magiunul de prune Topoloveni și salamul Babic, fiecare cu un rating de 4,4.

Totuși, în Top 100 Dishes, ciorba rădăuțeană a coborât de pe locul 33 ocupat anul trecut, ajungând pe locul 58, fiind singurul produs românesc prezent în acest clasament.

În același timp, Topul Taste Atlas menționează și cei mai buni producători, dintre care doi activează în domeniul vinurilor și unul în producerea ciocolatei artizanale, dar și cele mai iconice restaurante tradiționale, situate în Cluj-Napoca, București și Brașov. La ambele categorii, printre câștigători se numără nume deja consacrate.

În clasamentele Taste Atlas din 2024/2025, fasolea bătută s-a clasat pe locul 21 în Top 100 al celor mai bune unturi și paste tartinabile, cârnații de Pleșcoi pe locul 16 în Top 100 al celor mai buni cârnați din lume, salata de ardei copți (locul 20) în Top 100 al celor mai bune salate din lume și ciorba rădăuțeană pe locul 21 în Top 100 al celor mai bune supe din lume

În ciuda poziției onorante a preparatelor românești, nu avem niciun reprezentant în Top 100 cele mai bune regiuni culinare/ gastronomice și nici în Top 100 al celor mai bune orașe cu gastronomie de top. Un posibil motiv ar putea fi lipsa promovării acestor zone. România nu apare nici în Top 100 al celor mai bune alimente pe categorii și nici pe lista celor mai legendare restaurante din lume.

Totuși, suntem prezenți în Top 100 al celor mai legendare cărți de bucate din lume datorită lucrării „Carpathia: Food from the Heart of Romania” a Irinei Georgescu, publicată pentru prima dată în 2020.