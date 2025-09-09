Video Turist american, fascinat de România și de bucătăria de la noi din țară: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale”

Un turist american, în vizită în România, a dezvăluit că a fost impresionat de bucătăria românească, dar și de felul cum a fost primit de oameni. „Am trăit din plin experiența românească”, a spus el.

Cunoscut pe TikTok drept Oba, turistul american a publicat un videoclip în care vorbește despre vacanța din România „O recenzie onestă a unei persoane de culoare care vizitează România”, a scris el în dreptul postării.

„Sunt aici de câteva săptămâni și, sincer, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea”, a transmis Oba.

Potrivit Clik!, americanul a mărturisit că în țara noastră a trăit din plin „experiența românească”.

„Am fost la Dinamo, am fost la Steaua, am fost la Rapid, am fost la Farul Constanța. Și m-am simțit incredibil, am intrat în atmosfera stadionului, am simțit pasiunea oamenilor pentru echipele lor. Am trăit din plin experiența românească”, a povestit Oba.

Pe lângă căldura oamenilor, turistul american a fost cucerit și de preparatele tradiționale. A testat sarmale, mici și mămăligă, iar sarmalele ocupă primul loc în topul preferințelor sale: „Nu mai vreau să plec. Tot ce vreau este să mai mănânc sarmale”, a mărturisit bărbatul.