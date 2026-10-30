 Portret spectaculos al lui Brâncuși, realizat din 18.750 de piese LEGO de băiatul care a impresionat la Românii au talent | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Portret spectaculos al lui Brâncuși, realizat din 18.750 de piese LEGO de băiatul care a impresionat la Românii au talent

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un băiat de 11 ani din Cluj-Napoca a realizat un portret al sculptorului Constantin Brâncuși din 18.750 de piese LEGO. Lucrarea, care ascunde reproduceri în miniatură ale unor opere celebre, a fost prezentată la Târgu Jiu, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui artist român.

Albert Oprea, cunoscut sub numele de Brickasso, a impresionat publicul și în finala emisiunii „Românii au talent”, unde a obținut locul al doilea cu un portret realizat din piese LEGO al actorului Florin Piersic.

Un portret al lui Brâncuși, realizat din aproape 19.000 de piese LEGO
Un portret al lui Brâncuși, realizat din aproape 19.000 de piese LEGO Foto: FB

Intitulată „The Infinite”, noua creație a tânărului clujean măsoară 83 ×131,5 centimetri și a fost construită manual, piesă cu piesă, fără ajutorul unui program de proiectare. Documentarea, conceperea și realizarea portretului au presupus sute de ore de muncă.

Lucrarea a fost prezentată oficial joi, 29 octombrie, la Târgu Jiu, în cadrul Kaleidoscope Culture Festival 2026, găzduit de Universitatea „Constantin Brâncuși”. Evenimentul are loc într-un an cu o semnificație specială pentru cultura românească, în care sunt marcați 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Coloana Infinitului și Poarta Sărutului, ascunse în portretul din LEGO

Privită de la distanță, creația înfățișează chipul lui Constantin Brâncuși. De aproape, printre miile de piese LEGO, pot fi descoperite numeroase detalii, inclusiv reinterpretări ale unora dintre cele mai cunoscute opere ale sculptorului: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii.

Albert a integrat în compoziție și nouă miniscene tridimensionale dedicate universităților participante la festival. Fiecare conține elemente reprezentative pentru identitatea culturală sau domeniile de activitate ale instituțiilor, potrivit Cluj24.

Printre detaliile ascunse în portret se numără o balerină, un braț robotic, un laborator științific și o mașină de Formula 1. Astfel, lucrarea reunește patrimoniul artistic românesc, educația, tehnologia și diversitatea culturală europeană.

Festivalul Kaleidoscope Culture Festival 2026 reunește nouă universități din alianța europeană ACE²-EU, sub tema „100 Voice-One Future”. 

Albert Oprea l-a impresionat pe Florin Piersic la „Românii au talent”

Albert Oprea a devenit cunoscut publicului larg după participarea la emisiunea „Românii au talent”, unde a obținut locul al doilea în finala din 29 mai 2026.

Pentru acel moment, copilul a realizat un portret al actorului Florin Piersic din piese LEGO, creația sa impresionându-i atât pe jurați, cât și pe spectatori.

Albert Oprea în finala Românii au talent
Albert Oprea în finala Românii au talent Foto: Facebook

Impresionat de prestația băiatului, Florin Piersic i-a transmis un mesaj public, în care l-a invitat să se întâlnească la Cluj-Napoca, la gala aniversară organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani.

„Dragul meu Albert Oprea, te-am urmărit în finala «Românii au talent» și m-ai impresionat! M-aș bucura să te cunosc personal și de aceea te invit împreună cu părinții la Gala aniversară Florin Piersic 90, din data de 2 iunie la Teatrul Național din Cluj”, a transmis actorul pe pagina sa de Facebook.

Florin Piersic i-a explicat copilului că, dacă dorește să participe, părinții săi pot solicita invitațiile, adăugând că îl așteaptă după spectacol pentru a se îmbrățișa.

Albert Oprea este ambasador LEGO România, iar creațiile sale au atras atenția colecționarilor privați din țară și din străinătate.

Portofoliul său cuprinde portrete ale unor personalități din artă, sport și cultură, printre care Nadia Comăneci și Florin Piersic, dar și proiecte realizate în colaborare cu branduri precum Porsche și Lidl.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Dosarul microfoanelor ascunse de DIICOT se extinde. „Tehnicianul” lui Călin Georgescu ar fi căutat aparatură de filaj și la firma de la care fostul candidat închiria mașini
gandul.ro
image
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
mediafax.ro
image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
fanatik.ro
image
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Escapadă între prietene! Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Cum au petrecut
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare”
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Japonezilor nu le vine să creadă ce a putut să facă Elena Rybakina
digisport.ro
image
Regulile stricte pe care Ion Dichiseanu i le impunea fiicei sale la petreceri! Ce făcea actorul în toiul nopții
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 octombrie 2026. Vinerea în care se trage linie! Cine încheie luna în avantaj și ce zodii au parte de un weekend cu peripeții
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”
click.ro
image
„Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit
click.ro
image
Oana Roman, trei apariții la Gala VIVA!, la 27 de ani distanță! Cum arăta vedeta în tinerețe. Imagini de colecție
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum a reușit Patrick Stewart să depășească traumele unei copilării marcate de violență. Locul care i-a adus liniște: „M-am simțit în siguranță”
image
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii