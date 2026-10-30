Un băiat de 11 ani din Cluj-Napoca a realizat un portret al sculptorului Constantin Brâncuși din 18.750 de piese LEGO. Lucrarea, care ascunde reproduceri în miniatură ale unor opere celebre, a fost prezentată la Târgu Jiu, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui artist român.

Albert Oprea, cunoscut sub numele de Brickasso, a impresionat publicul și în finala emisiunii „Românii au talent”, unde a obținut locul al doilea cu un portret realizat din piese LEGO al actorului Florin Piersic.

Un portret al lui Brâncuși, realizat din aproape 19.000 de piese LEGO Foto: FB

Intitulată „The Infinite”, noua creație a tânărului clujean măsoară 83 ×131,5 centimetri și a fost construită manual, piesă cu piesă, fără ajutorul unui program de proiectare. Documentarea, conceperea și realizarea portretului au presupus sute de ore de muncă.

Lucrarea a fost prezentată oficial joi, 29 octombrie, la Târgu Jiu, în cadrul Kaleidoscope Culture Festival 2026, găzduit de Universitatea „Constantin Brâncuși”. Evenimentul are loc într-un an cu o semnificație specială pentru cultura românească, în care sunt marcați 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Coloana Infinitului și Poarta Sărutului, ascunse în portretul din LEGO

Privită de la distanță, creația înfățișează chipul lui Constantin Brâncuși. De aproape, printre miile de piese LEGO, pot fi descoperite numeroase detalii, inclusiv reinterpretări ale unora dintre cele mai cunoscute opere ale sculptorului: Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii.

Albert a integrat în compoziție și nouă miniscene tridimensionale dedicate universităților participante la festival. Fiecare conține elemente reprezentative pentru identitatea culturală sau domeniile de activitate ale instituțiilor, potrivit Cluj24.

Printre detaliile ascunse în portret se numără o balerină, un braț robotic, un laborator științific și o mașină de Formula 1. Astfel, lucrarea reunește patrimoniul artistic românesc, educația, tehnologia și diversitatea culturală europeană.

Festivalul Kaleidoscope Culture Festival 2026 reunește nouă universități din alianța europeană ACE²-EU, sub tema „100 Voice-One Future”.

Albert Oprea l-a impresionat pe Florin Piersic la „Românii au talent”

Albert Oprea a devenit cunoscut publicului larg după participarea la emisiunea „Românii au talent”, unde a obținut locul al doilea în finala din 29 mai 2026.

Pentru acel moment, copilul a realizat un portret al actorului Florin Piersic din piese LEGO, creația sa impresionându-i atât pe jurați, cât și pe spectatori.

Albert Oprea în finala Românii au talent Foto: Facebook

Impresionat de prestația băiatului, Florin Piersic i-a transmis un mesaj public, în care l-a invitat să se întâlnească la Cluj-Napoca, la gala aniversară organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani.

„Dragul meu Albert Oprea, te-am urmărit în finala «Românii au talent» și m-ai impresionat! M-aș bucura să te cunosc personal și de aceea te invit împreună cu părinții la Gala aniversară Florin Piersic 90, din data de 2 iunie la Teatrul Național din Cluj”, a transmis actorul pe pagina sa de Facebook.

Florin Piersic i-a explicat copilului că, dacă dorește să participe, părinții săi pot solicita invitațiile, adăugând că îl așteaptă după spectacol pentru a se îmbrățișa.

Albert Oprea este ambasador LEGO România, iar creațiile sale au atras atenția colecționarilor privați din țară și din străinătate.

Portofoliul său cuprinde portrete ale unor personalități din artă, sport și cultură, printre care Nadia Comăneci și Florin Piersic, dar și proiecte realizate în colaborare cu branduri precum Porsche și Lidl.