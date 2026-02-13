search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Poliția de Frontieră Giurgiu dă spre adopție un câine de serviciu retras din activitate. Ciobănescul german are 2 ani

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a anunțat că va da spre adopție un câine de serviciu, după ce acesta a fost scos din funcțiune. Este vorba despre un câine din rasa ciobănesc german, mascul, care are aproape 2 ani. Totuși, cedarea se va face cu prioritate către persoanele care au lucrat direct cu patrupedul.

Cedarea se va face cu prioritate către persoanele care au lucrat direct cu patrupedul. FOTO: Pixabay
Cedarea se va face cu prioritate către persoanele care au lucrat direct cu patrupedul. FOTO: Pixabay

Decizia este luată în baza cadrului legal care reglementează situația animalelor de serviciu după retragerea din activitate și deschide procedura de atribuire către persoanele îndreptățite.

Câine de serviciu retras din activitate

Potrivit anunțului oficial, instituția va ceda gratuit „un câine de serviciu, rasa ciobănesc german, sex masculin, culoare standard, născut la data de 22 martie 2024, scos din funcțiune”.

În urma evaluărilor interne, animalul a fost retras din activitatea operativă, fapt care permite declanșarea procedurii de cedare, conform normelor în vigoare.

Câinii de serviciu ai Poliției de Frontieră sunt folosiți în misiuni de patrulare, depistare și intervenție, iar retragerea lor din activitate are loc în urma unor evaluări specifice, stabilite prin reglementări interne și acte normative aplicabile la nivel național.

Prioritate pentru instructori și conductori

Anunțul precizează clar cadrul juridic al procedurii de atribuire: „Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului, din momentul scoaterii din funcțiune sau declasării, se va efectua cu prioritate către instructorii și conductorii acestuia”.

Astfel, legea oferă prioritate persoanelor care au lucrat direct cu animalul, măsura având ca scop asigurarea continuității și stabilității pentru câinele retras din activitate, prin menținerea acestuia într-un mediu familiar, alături de persoana cu care a format deja o relație.

