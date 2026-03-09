Rafinărie în Bahrein lovită de Iran: 32 de civili răniți, inclusiv copii. Explozii au zguduit orașul Doha

După atacul lansat de Iran asupra unei rafinării din Bahrain, compania energetică de stat Bapco Energies a declarat forță majoră asupra operațiunilor sale. În urma loviturilor, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au zguduit orașul Doha.

Într-un comunicat, compania a precizat că „notifică prin prezenta declararea forței majore asupra operațiunilor sale de grup, care au fost afectate de conflictul regional în curs din Orientul Mijlociu și de recentul atac asupra complexului său de rafinare”.

Săptămâna trecută, Qatar – cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Golf – a suspendat activitatea la facilitățile sale luni și a declarat miercuri forță majoră asupra exporturilor de gaze, ceea ce îl eliberează de obligațiile contractuale față de clienți, scrie The Guardian.

În Bahrain, un atac cu drone atribuit Iranului a rănit 32 de civili în localitatea Sitra, dintre care patru se află în stare gravă, a anunțat Ministerul Sănătății, citat de Bahrain News Agency.

Potrivit autorităților, răniții primesc îngrijiri medicale în spitale, iar patru dintre victime, inclusiv copii, au necesitat intervenții chirurgicale. Printre cei grav răniți se află o fată de 17 ani, care a suferit traumatisme severe la cap și la ochi.

De asemenea, doi copii de 7 și 8 ani au fost răniți grav la membrele inferioare. Cel mai mic dintre răniți este un bebeluș de doar două luni.

Potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza informațiilor oficiale, atacurile aeriene iraniene asupra statelor din Golf, care găzduiesc importante baze militare americane, s-au soldat până acum cu 16 morți, dintre care opt civili.