search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sărbătoarea celor 40 de Mucenici: tradiții, obiceiuri și rețeta „sfințișorilor”. Ziua în care munca este interzisă, iar bărbaţii beau 44 de pahare cu vin

0
0
Publicat:

Pe 9 martie, credincioșii ortodocși din întreaga țară comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului. Pe lângă semnificația religioasă profundă, această zi este bogată în tradiții și obiceiuri.

Mucenici cu miez de nucă și miere de albine FOTO: adevărul, arhivă
Mucenici cu miez de nucă și miere de albine FOTO: adevărul, arhivă

Potrivit tradiției, cei 40 de soldați creștini făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata, staționată la Sevastia, în Armenia (astăzi Sivas, Turcia). Refuzând să se închine zeilor păgâni, au fost supuși unor torturi extreme: dezbrăcați și aruncați într-un lac înghețat. Deși unul dintre ei a cedat, un păgân impresionat de curajul lor i-a înlocuit, astfel încât numărul martirilor a rămas 40. În cele din urmă, toți au murit, devenind un simbol al credinței neclintite.

Ziua de 9 martie nu este doar religioasă, ci și un moment care marchează debutul anului agrar tradițional, simbolizând trecerea de la iarnă la primăvară. Mucenicii sau sfințișorii – cel mai cunoscut obicei – sunt colăcei pregătiți în formă de opt, simbol al infinitului și al legăturii dintre viața pământească și cea veșnică. Ei pot fi fierți în apă îndulcită cu miere și nucă sau copți în cuptor. După sfințire în biserică, sunt oferiți copiilor și persoanelor nevoiașe.

Cum să faci mucenicii de 9 martie: rețeta Ecaterinei Hulea

La 17 kilometri de orașul Galați, în satul Odaia Manolache, Ecaterina Hulea, fostă educatoare și păstrătoare a tradițiilor locale, arată cum se prepară mucenicii – colăceii pregătiți cu sfințenie de 9 martie, în cinstea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia.

„De mic copil am crescut cu acești mucenici. Înainte de a-i prepara, trebuie să parcurgem o perioadă de pregătire și purificare spirituală – curățarea casei, post de trei zile și spovedanie”, povestește Ecaterina Hulea. Pentru zilele de post, aluatul este simplu, din făină, drojdie, sare și un strop de ulei. În zilele când nu este post, aluatul se prepară cu lapte, ouă, zahăr, mirodenii și unt, pentru a fi mai fraged și aromat.

Ecaterina Hulea, păstrătoare de tradiții FOTO: adevărul, arhivă
Ecaterina Hulea, păstrătoare de tradiții FOTO: adevărul, arhivă

Modelarea și semnificația mucenicilor

Tradiția spune că se fac 40 de mucenici, după numărul martirilor, iar fiecare colăcel este modelat în forma cifrei opt, simbol al infinitului și al legăturii dintre viața pământească și cea veșnică. „Aluatul simbolizează viața, iar miezul de nucă și mierea – darul divin. Acești mucenici reprezintă jertfa, dar și viața veșnică”, explică gospodina.

După coacere, colăceii sunt bine unși cu miere și presărați cu miez de nucă. În dimineața zilei de 9 martie, mucenicii sunt sfințiți la biserica satului și apoi împărțiți copiilor și celor nevoiași, ca ofrandă și semn al continuității spirituale.

Tradiții și obiceiuri populare

Pe lângă pregătirea mucenicilor, ziua de 9 martie este încărcată de tradiții și obiceiuri populare, legate atât de agricultură, cât și de protecția casei și a gospodăriilor. Conform etnologului Simion Florea Marian, româncele semănau ceapă, usturoi și varză în ziua Mucenicilor, crezând că semințele semănate în această zi nu vor fi mâncate de insecte dăunătoare.

Citește și: Superstiţii la sărbătoarea Mucenicilor, ziua în care munca este interzisă. De ce beau bărbaţii 44 de pahare cu vin şi cum se prepară cei mai gustoşi sfinţişori

Se mai credea că legumele semănate pe 9 martie vor rodi în mod excepțional, chiar de 40 de ori mai mult decât cele semănate în alte zile. Înainte de a semăna, stăpâna casei oferea pomană sub formă de 40 de colaci sau sfinți și aprindea tot atâtea lumânări, bătând și 40 de metanii, pentru ca roadele să fie binecuvântate.

În anumite zone din Bucovina, se considera că apa de ploaie sau cea rezultată din topirea zăpezii adunată în această zi este bună pentru tratarea durerilor de cap sau de ochi. În Munții Apuseni, gospodarii obișnuiau să ungă animalele cu mujdei, crezând că astfel le protejează de mușcătura șerpilor sau nevăstuicilor, iar cenușa adunată era folosită pentru a îndepărta omizile de pe straturile semănate cu zarzavaturi. În Muntenia, cu aceeași cenușă se înconjura casa pentru a o proteja de intrarea șerpilor.

Un alt obicei prezent mai ales în mediul rural era consumul a 44 de pahare cu vin, simbolizând sângele celor 40 de soldați uciși în Sevastia. Diferența dintre cei 40 de mucenici și cele 44 de pahare era legată de numărul de zile dintre 9 martie și 23 aprilie, ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Biserica, însă, nu face dezlegare pentru vin sau pește în această zi, mai ales că aceasta pică deseori în perioada Postului Mare.

De asemenea, conform unei vechi legende, de ziua Sfinţilor 40 de Mucenici nu este bine să munceşti. Legenda spune că, în vremuri de demult, de ziua Sfinţilor, un ţăran semăna mazăre pe ogor. Mucenicii l-au văzut şi i-au cerut lui Dumnezeu să-l pedepsească.

Domnul a fost însă îngăduitor şi le-a cerut să îl ierte, ba chiar să îi sporească fiecare dintre ei recolta. Omul s-a bucurat mult când s-a trezit că are de 40 de ori mai multă mazăre. În anul următor, lacom, şi-a semănat câmpul tot în această zi. Însă, de data aceasta, sfinţii l-au pedepsit şi i-au dat 40 de săptămâni de boală.

În paralel cu toate aceste obiceiuri, ziua de 9 martie era marcată și de focurile echinocțiale, aprinse pentru purificarea gospodăriei și protecția familiei, precum și de curățenia generală, considerată necesară pentru belșug și sănătate.

Cine au fost cei 40 de Mucenici

Sfinții 40 de Mucenici sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă, în fiecare an, pe data de 9 martie. 

Potrivit site-ului creștin.ortodox, acești mucenici au trăit în vremea împăratului Licinius (308-324), prigonitor al creștinilor. Aflând despre credință lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a silit să se închine idolilor. Deoarece au refuzat, au fost întemnițați timp de opt zile și bătuți cu pietre, apoi au fost aruncați în apa înghețată a lacului Sevastiei.

Citește și: Sfintii 40 de mucenici. De ce se beau 44 de pahare cu vin

Persecutorii au pregătit pe mal o baie caldă pentru cei care ar fi declarat că renunță la creștinism. Unul din cei 40 de soldați creștini a cedat și a ieșit din lac, dar a murit pe loc. Un gardian i-a luat locul și s-a proclamat creștin după ce a văzut o lumină strălucitoare, astfel că numărul martirilor a rămas neschimbat.

Sfinții 40 de Mucenici FOTO: Arhivă, Adevărul
Sfinții 40 de Mucenici FOTO: Arhivă, Adevărul

Se spune că pentru rugăciunile celor 40 de mucenici, apa lacului s-a încălzit, iar 40 de cununi strălucitoare s-au coborât deasupra lor. A doua zi însă, creștinii au fost scoși vii din lac, s-a dat poruncă să li se zdrobească picioarele cu ciocanele şi astfel toţi au murit.

Cei patruzeci de Sfinți Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
Tragedie în sportul românesc! A decedat un fost mare internațional, cu două prezențe la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
libertatea.ro
image
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
cancan.ro
image
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Se pregătește schimbarea permisului auto în România. Ce se întâmplă după vârsta de 70 de ani
playtech.ro
image
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria lui George Tuţă cheltuie milioane de euro pe coşuri de gunoi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Termen extins pentru transferul dosarelor de pensii. Date oficiale de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
image
Istoria mai puțin știută a unuia dintre cele mai mari parcuri din București. Zona se numea Valea Plângerii și găzduia munți de gunoi care ajungeau și la 14 metri
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
Ceva de speriat! Nicole Kidman are un „telent” nebănuit – știe să facă autopsii!

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde