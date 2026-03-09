Alertă în județul Alba: doi copii au fost dați dispăruți de familii după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors

Doi băieţi, de 12 și 11 ani, dintr-un sat de lângă municipiul Blaj, județul Alba, au fost daţi în urmărire de polițiști după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

Potrivit comunicatului IPJ Alba, primul apel la poliție a fost făcut duminică, 8 martie 2026, în jurul orei 16.00, de către un bărbat de 45 de ani, din Bucerdea Grânoasă, care a anunțat că fiul său, în vârstă de 12 ani, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors.

Minorul dispărut are aproximativ 1,50 m înălțime, circa 50 de kilograme, păr negru și ochi căprui. La momentul dispariției purta bluză neagră, pantaloni negri și adidași albi.

În noaptea de duminică spre luni, poliția a fost sesizată de către o femeie că și fiul ei, în vârstă de 11 ani, lipsește de acasă. Ultima dată, acesta ar fi fost văzut împreună cu băiatul de 12 ani.

Cei doi minori au fost dați în urmărire, iar polițiștii au demarat imediat căutările, însă până în prezent nu au fost găsiți.

Autoritățile fac apel către cetățeni: orice persoană care poate oferi informații utile este rugată să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.