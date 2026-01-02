Șuier, câinele polițist care a cucerit inimile tuturor, a murit la mai puţin de un an de la pensionare

Șuier, câinele polițist care a participat la numeroase intervenții dificile și demonstrații la festivaluri din întreaga țară, s-a stins la un an după ce a ieșit la pensie, în martie 2025.

După pensionare, Șuier a fost adoptat de polițistul Rareș Turbucz, cu care lucrase timp de trei ani.

„Există prieteni care nu poartă epoleți, dar poartă în inimă o misiune mai grea decât multe uniforme. Acel prieten a fost Șuier, un câine polițist care a devenit mai mult decât un partener de serviciu: a fost simbol, o emblemă și prieten pentru mii de oameni.

Nu a fost doar un companion blănos de fotografie, a fost un câine polițist dedicat, specializat în detectarea substanțelor interzise; a făcut ceea ce știa el mai bine, cu un nas incredibil și cu o determinare de invidiat.

A iubit publicul. A iubit copiii. Și și-a făcut treaba ca un adevărat coleg, de fiecare dată. Acum s-a stins, dar nu fără să fi scris o poveste extraordinară, pe care noi o vom păstra cu recunoștință și emoție.

Șuier nu a fost doar un câine. A fost un simbol al comunicării, încrederii și curajului din cadrul MAI. Și va rămâne în inimile noastre mereu. R.I.P., prietene blănos!”, a scris comisarul-şef din MAI Alin Banu.

Poliția Română a transmis, de asemenea, un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook la disparaţia lui Suier, care a fost nelipsit de la acţiunile colegilor săi la festivaluri de muzică precum Untold sau Neversea şi oriunde era nevoie de el.

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni.

A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde.

Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată.”

Postarea Poliției Române a adunat în câteva ore peste 600 de comentarii, semn că Șuier era cunoscut și iubit nu doar de colegii săi, ci și de oamenii care l-au văzut în acțiune sau în timpul demonstrațiilor la festivaluri.

Şi Centrul Chinologic din Sibiu, acolo unde a fost antrenat Şuier, primul lup cehoslovac din România care a trecut testarea TSAC (Testul de Sociabiltate şi Aptitudini Canine) de ”good citizen”, îşi ia adio de la la el.

”Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu îşi ia rămas-bun de la Şuier, câine poliţist emblematic, care a servit cu devotament şi profesionalism, contribuind esenţial la misiunile de menţinere a siguranţei publice şi la protejarea comunităţii. La doar un an de la ieşirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Şuier a fost mai mult decât un partener de intervenţie: a fost un coleg loial, echilibrat şi de încredere, un exemplu de disciplină şi curaj, respectat de toţi cei care au lucrat alături de el”, au scris, pe Facebook, reprezentanţii Centrului din Sibiu.