Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, considerat „puterea din spatele” regimului de la Teheran. Trump: „Este inacceptabil”

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice, potrivit unui anunț difuzat de mass-media de stat iraniană.

Decizia vine la scurt timp după moartea lui Ali Khamenei, ucis la 28 februarie într-un atac americano-israelian asupra Teheranului, în prima zi a războiului cu Iranul.

„Printr-un vot decisiv, Adunarea Experților l-a numit pe ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”, se arată într-o declarație emisă imediat după miezul nopții, ora Teheranului, și difuzată de televiziunea de stat IRIB.

Numirea lui Mojtaba Khamenei marchează o premieră de la revoluția islamică din 1979: conducerea supremă a Iranului trece de la tată la fiu. Evoluția ar putea aprinde dezbateri interne privind apariția unui sistem dinastic într-un stat fondat tocmai pentru a răsturna monarhia șahului, notează The Guardian.

Adunarea Experților, organism format din 88 de clerici șiiți și responsabil, potrivit constituției iraniene, cu alegerea liderului suprem, a cerut populației să jure loialitate noului conducător.

Trump: „Este inacceptabil”

Alegerea a provocat reacții dure din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios că numirea fiului fostului lider suprem este „inacceptabilă”.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om fără greutate. Trebuie să mă implic în numire”, a afirmat Trump.

Într-un interviu acordat ABC News, liderul de la Casa Albă a reluat criticile și a sugerat că noul lider nu va rezista fără aprobarea Washingtonului.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Noul lider nu va rezista mult timp dacă nu va obține aprobarea mea”, a spus acesta.

În paralel, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că orice succesor al lui Ali Khamenei va fi considerat „o țintă”.

IRGC și oficialii iranieni își declară loialitatea

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) l-a felicitat rapid pe Mojtaba Khamenei și a declarat că îi va rămâne loială.

Într-o declarație difuzată de mass-media de stat, IRGC a transmis „loialitatea sinceră și pe viață” față de noul lider suprem, subliniind că forțele sale „vor asculta ordinele și vor fi gata să le pună în aplicare”.

De asemenea, mai mulți oficiali iranieni de rang înalt au făcut apel la unitate. Președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, a descris decizia drept „precisă”, afirmând că urmarea lui Khamenei este „o obligație religioasă și națională definitivă”.

La rândul său, Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a cerut populației să se unească în jurul noului lider și a mulțumit Adunării Experților pentru decizia „clară”.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a ocupat niciodată o funcție aleasă sau un post oficial important în guvernul iranian. Născut la 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad, el a studiat teologia în seminarele religioase din Qom și, potrivit unor surse, a participat la finalul războiului Iran–Irak (1980–1988).

De-a lungul anilor, Mojtaba Khamenei a fost considerat adevărata putere din culisele biroului tatălui său, aflat în centrul sistemului politic iranian. El este apropiat de tabăra conservatoare, în special datorită legăturilor sale cu Garda Revoluționară Islamică, armata ideologică a Republicii Islamice.

Trezoreria americană i-a impus sancțiuni în 2019, susținând că acesta „îl reprezenta oficial pe liderul suprem, deși nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală”.

Potrivit Washingtonului, Mojtaba Khamenei ar fi lucrat îndeaproape cu Forța Al-Qods a Gărzii Revoluționare și cu miliția paramilitară Basij pentru „a promova ambițiile regionale destabilizatoare ale tatălui său și obiectivele sale represive interne”.

Numele său a apărut public și în timpul protestelor masive din 2009, după realegerea președintelui ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad. Figuri reformiste l-au acuzat atunci că ar fi jucat un rol în sprijinirea represiunii securitare împotriva manifestanților.

De asemenea, o investigație Bloomberg susține că Mojtaba Khamenei ar fi acumulat o avere considerabilă printr-o rețea extinsă de companii fantomă în străinătate.

Din punct de vedere religios, clericul deține titlul de „hodjatoleslam”, un rang inferior celui de ayatollah pe care îl aveau tatăl său și fondatorul Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini.