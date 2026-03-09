search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, considerat „puterea din spatele” regimului de la Teheran. Trump: „Este inacceptabil”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice, potrivit unui anunț difuzat de mass-media de stat iraniană. 

Mojtaba Khamenei Foto: Profimedia
Mojtaba Khamenei Foto: Profimedia

Decizia vine la scurt timp după moartea lui Ali Khamenei, ucis la 28 februarie într-un atac americano-israelian asupra Teheranului, în prima zi a războiului cu Iranul.

„Printr-un vot decisiv, Adunarea Experților l-a numit pe ayatollahul Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei al treilea lider al sistemului sacru al Republicii Islamice Iran”, se arată într-o declarație emisă imediat după miezul nopții, ora Teheranului, și difuzată de televiziunea de stat IRIB.

Numirea lui Mojtaba Khamenei marchează o premieră de la revoluția islamică din 1979: conducerea supremă a Iranului trece de la tată la fiu. Evoluția ar putea aprinde dezbateri interne privind apariția unui sistem dinastic într-un stat fondat tocmai pentru a răsturna monarhia șahului, notează The Guardian.

Adunarea Experților, organism format din 88 de clerici șiiți și responsabil, potrivit constituției iraniene, cu alegerea liderului suprem, a cerut populației să jure loialitate noului conducător.

Trump: „Este inacceptabil”

Alegerea a provocat reacții dure din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios că numirea fiului fostului lider suprem este „inacceptabilă”.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om fără greutate. Trebuie să mă implic în numire”, a afirmat Trump.

Într-un interviu acordat ABC News, liderul de la Casa Albă a reluat criticile și a sugerat că noul lider nu va rezista fără aprobarea Washingtonului.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Noul lider nu va rezista mult timp dacă nu va obține aprobarea mea”, a spus acesta.

În paralel, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că orice succesor al lui Ali Khamenei va fi considerat „o țintă”.

IRGC și oficialii iranieni își declară loialitatea

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) l-a felicitat rapid pe Mojtaba Khamenei și a declarat că îi va rămâne loială.

Într-o declarație difuzată de mass-media de stat, IRGC a transmis „loialitatea sinceră și pe viață” față de noul lider suprem, subliniind că forțele sale „vor asculta ordinele și vor fi gata să le pună în aplicare”.

De asemenea, mai mulți oficiali iranieni de rang înalt au făcut apel la unitate. Președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, a descris decizia drept „precisă”, afirmând că urmarea lui Khamenei este „o obligație religioasă și națională definitivă”.

La rândul său, Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a cerut populației să se unească în jurul noului lider și a mulțumit Adunării Experților pentru decizia „clară”.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a ocupat niciodată o funcție aleasă sau un post oficial important în guvernul iranian. Născut la 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad, el a studiat teologia în seminarele religioase din Qom și, potrivit unor surse, a participat la finalul războiului Iran–Irak (1980–1988).

De-a lungul anilor, Mojtaba Khamenei a fost considerat adevărata putere din culisele biroului tatălui său, aflat în centrul sistemului politic iranian. El este apropiat de tabăra conservatoare, în special datorită legăturilor sale cu Garda Revoluționară Islamică, armata ideologică a Republicii Islamice.

Trezoreria americană i-a impus sancțiuni în 2019, susținând că acesta „îl reprezenta oficial pe liderul suprem, deși nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală”.

Potrivit Washingtonului, Mojtaba Khamenei ar fi lucrat îndeaproape cu Forța Al-Qods a Gărzii Revoluționare și cu miliția paramilitară Basij pentru „a promova ambițiile regionale destabilizatoare ale tatălui său și obiectivele sale represive interne”.

Numele său a apărut public și în timpul protestelor masive din 2009, după realegerea președintelui ultraconservator Mahmoud Ahmadinejad. Figuri reformiste l-au acuzat atunci că ar fi jucat un rol în sprijinirea represiunii securitare împotriva manifestanților.

De asemenea, o investigație Bloomberg susține că Mojtaba Khamenei ar fi acumulat o avere considerabilă printr-o rețea extinsă de companii fantomă în străinătate.

Din punct de vedere religios, clericul deține titlul de „hodjatoleslam”, un rang inferior celui de ayatollah pe care îl aveau tatăl său și fondatorul Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria lui George Tuţă cheltuie milioane de euro pe coşuri de gunoi
fanatik.ro
image
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
libertatea.ro
image
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
cancan.ro
image
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Se pregătește schimbarea permisului auto în România. Ce se întâmplă după vârsta de 70 de ani
playtech.ro
image
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Termen extins pentru transferul dosarelor de pensii. Date oficiale de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
image
Istoria mai puțin știută a unuia dintre cele mai mari parcuri din București. Zona se numea Valea Plângerii și găzduia munți de gunoi care ajungeau și la 14 metri
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
Ceva de speriat! Nicole Kidman are un „telent” nebănuit – știe să facă autopsii!

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde