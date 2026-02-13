Un profesor și doi foști elevi, acuzați de viol și agresiune sexuală. Percheziții în Maramureș și Satu Mare la domiciliile lor

Un cadru didactic și doi foști elevi sunt bănuiți de infracțiuni grave de viol și agresiune sexuală. Șase percheziții domiciliare au loc vineri dimineață în județele Maramureș și Satu Mare.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

„În această dimineață, polițiștii pun în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Maramureş şi Satu Mare”, a transmis IPJ Maramureș.

Anchetatorii precizează că perchezițiile urmăresc documentarea activității infracționale a trei persoane. Una dintre acestea este cadru didactic într-o unitate de învățământ, iar celelalte două sunt foști elevi.

„Perchezițiile vizează documentarea activității infracționale a trei persoane, una dintre acestea având calitatea de cadru didactic al unei unități de învățământ, iar ceilalți doi foști elevi. Acțiunea are ca scop documentarea activității infracționale, descoperirea și ridicarea bunurilor provenite din activități infracționale, în vederea dispunerii măsurilor legale”, au precizat autoritățile.

Activitățile operative se desfășoară cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, precum și al colegilor de la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele.