Cu cât este plătit un spion maghiar și ce condiții trebuie îndeplinite: Serviciul Național de Securitate din Ungaria: „Ceea ce faci contează!”

Serviciul Național de Securitate din Ungaria recrutează „cercetători operaționali”, oferind un salariu lunar brut de aproximativ 1.900 de euro. Cei interesați trebuie să aibă diplomă de bacalaureat, cetățenie maghiară și un cazier judiciar curat, iar cunoștințele de limbi străine nu sunt obligatorii.

Cei selectați vor fi responsabili de supraveghere, urmărire și instalarea de echipamente tehnice. Activitățile nu se desfășoară în lumina reflectoarelor, însă contribuția acestora este esențială pentru operațiunile serviciului, potrivit publicației Blikk.

„Nu lucrezi în lumina reflectoarelor, dar ceea ce faci contează. Căutăm cercetători operaționali! Alătură-te acum, dacă ești pregătit pentru provocare!”, se arată în anunț.

Un fost expert al serviciilor secrete, care a preferat să rămână anonim, a explicat că principalele sarcini includ urmărirea, supravegherea și instalarea de dispozitive tehnice. Uneori, aceștia efectuează cercetări la fața locului sau inspecții, sarcini asemănătoare celor realizate de poliție.

„Sarcina lor este să asigure suportul tehnic pentru investigațiile de securitate națională. Principalele lor activități includ urmărirea, supravegherea și instalarea de echipamente tehnice. Uneori, îndeplinesc sarcini similare celor ale poliției, fac cercetări la fața locului și inspectează locurile.”, a spus expertul.

Candidații trebuie să aibă diplomă de bacalaureat, cetățenie maghiară și un cazier judiciar curat. Cunoștințele de limbi străine nu sunt obligatorii, ceea ce înseamnă că interacțiunile cu agenți străini se pot desfășura în limba maghiară.

Potrivit publicației citate, munca presupune un program flexibil, fără un orar fix, și necesită deplasări frecvente, deoarece activitățile nu sunt legate de un singur loc.