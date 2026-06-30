Podul Giurgiu-Ruse, redeschis complet de marţi. Se circulă, din nou, pe ambele benzi

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse a fost reluată integral, după finalizarea lucrărilor de reparații efectuate pe partea bulgară. Rămân, însă, în vigoare unele restricții temporare pentru anumite categorii de vehicule.

Traficul rutier pe Podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse a fost redeschis complet în ambele sensuri începând de marți, 30 iunie 2026, în jurul orei 10:00, după finalizarea lucrărilor de reparații realizate de autoritățile bulgare, a transmis CNAIR.

Reluarea circulației marchează revenirea la fluxul normal de traversare a uneia dintre cele mai importante conexiuni rutiere dintre România și Bulgaria, folosită intens atât de transportul de marfă, cât și de traficul turistic.

În acest context, autoritățile reamintesc că, începând cu 15 iunie 2026, taxa de trecere a podului pentru autoturisme poate fi achitată și în format electronic, măsură introdusă pentru a fluidiza procesul de plată și a reduce timpii de așteptare.

Chiar dacă circulația a fost reluată fără restricții generale, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că, în baza avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 30 iunie 2026, orele 12:00-20:00, rămâne valabilă restricția de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Măsura este menținută preventiv, în contextul condițiilor meteorologice prognozate, și vizează gestionarea în siguranță a traficului pe segmentul transfrontalier.