Trafic oprit temporar pe Podul Giurgiu–Ruse. Parada ambarcațiunilor și focuri de artificii pe Dunăre

Podul Giurgiu–Ruse, principala legătură rutieră dintre România și Bulgaria, va fi închis temporar sâmbătă după-amiază, pentru desfășurarea unui eveniment transfrontalier organizat pe Dunăre.

Este vorba despre „Parada ambarcațiunilor – două drapele, un fluviu”, un eveniment care se va desfășura pe Dunăre, în municipiile Giurgiu și Ruse, și care include o paradă a navelor, concerte pe ambele maluri ale fluviului și un spectacol de artificii în zona centrală a Podului Prieteniei.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a momentului pirotehnic, circulația rutieră pe Podul Giurgiu–Ruse va fi oprită temporar în data de 27 iunie 2026, în intervalul 17:00–17:30, pentru toate categoriile de autovehicule.

Autoritățile precizează că măsura este una punctuală și necesară pentru siguranța participanților și a traficului fluvial și rutier din zonă. Evenimentul este dedicat promovării cooperării și prieteniei transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră și ale celorlalte structuri implicate în organizarea evenimentului.