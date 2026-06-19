Circulație gratuită între România și Bulgaria: CNAIR suspendă pentru o zi taxa de pod la Giurgiu–Ruse

Șoferii de autoturisme vor putea traversa gratuit Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse sâmbătă, 20 iunie 2026, în cadrul „Zilei Podului”, eveniment anual anunțat de CNAIR, care suspendă taxa de trecere pentru vehiculele ușoare și permite circulația liberă între România și Bulgaria.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), măsura se aplică exclusiv autoturismelor și vehiculelor rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv șofer), care traversează podul pe sensul Giurgiu-Ruse.

În această zi, circulația va fi organizată pe benzile 1–4, dedicate autoturismelor, pentru a asigura un flux cât mai rapid și pentru a evita aglomerația la punctul de frontieră.

„Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4, dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicația e-TGP nu vor fi asociate trecerii efectuate în data de 20.06.2026. Trecerile achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziției”, a transmis CNAIR, pe Facebook.

„Ziua Podului” este reglementată prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1836/2018, care prevede ca anual, la 20 iunie, traversarea Podului Giurgiu–Ruse să fie gratuită pentru autoturisme.

Evenimentul are ca scop fluidizarea traficului și încurajarea mobilității transfrontaliere între România și Bulgaria, într-una dintre cele mai circulate rute rutiere de la graniță.