Cozile de la podul Giurgiu–Ruse ar putea dispărea: CNAIR introduce benzi dedicate pentru plata electronică în avans

Un pas important pentru modernizarea traficului rutier la frontiera româno-bulgară a fost făcut joi, 4 iunie, odată cu recepționarea sistemului informatic eTarifGiurgiuPod (eTGP), destinat digitalizării plății taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu–Ruse.

Pentru ca sistemul să devină operațional, mai este necesară publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor, document care ar urma să stabilească punerea sa în funcțiune începând cu data de 15 iunie 2026.

Cum va funcționa sistemul

eTarifGiurgiuPod introduce un model de taxare electronică bazat pe două benzi dedicate pentru regim de preplată, integrate cu o platformă digitală disponibilă atât online, cât și prin aplicație mobilă.

„La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed)”, a transmis CNAIR.

În prima etapă, soluția este destinată exclusiv autoturismelor, urmând ca ulterior să fie extinsă și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv transportul greu de marfă.

Autoritățile mizează pe o serie de efecte directe ale implementării sistemului: fluidizarea traficului în zona de frontieră Giurgiu–Ruse; creșterea capacității de procesare a vehiculelor; reducerea interacțiunii și intervenției umane; simplificarea și accelerarea procesului de plată și acces.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), proiectul se înscrie în direcția mai largă de digitalizare a infrastructurii rutiere și de aliniere la standardele moderne de mobilitate inteligentă.