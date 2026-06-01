Luni, 1 Iunie 2026
Podul Giurgiu-Ruse se închide complet timp de 12 ore. Restricții importante pentru șoferii care merg în Bulgaria. Rute alternative

Șoferii care intenționează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse trebuie să își modifice planurile de deplasare. Circulația rutieră va fi restricționată pe ambele sensuri de mers în perioada 4-5 iunie, ca urmare a lucrărilor efectuate de autoritățile bulgare.

Podul Giurgiu-Ruse se închide complet timp de 12 ore. FOTO: Wikipedia

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul va fi complet închis pentru toate categoriile de vehicule joi, 4 iunie 2026, în intervalul orar 09:00 – 21:00.

Ulterior, în perioada 4 iunie, ora 21:00 – 5 iunie, ora 09:00, circulația va fi permisă exclusiv autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone.

„În perioada 04 - 05 iunie a.c., circulaţia rutieră va fi restricţionată de către autorităţile bulgare pe Podul Prieteniei România - Bulgaria, între Giurgiu şi Ruse, pe ambele sensuri de mers”, a transmis Centrul Infotrafic.

De ce se închide podul

Autoritățile bulgare au decis restricționarea traficului pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a podului.

Potrivit Poliției Române, măsura este necesară pentru „executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România şi pentru turnarea betonului la rosturile de dilataţie dintre secţiunile reparate ale podului”.

Rute alternative recomandate

Pentru evitarea blocajelor, Centrul Infotrafic recomandă folosirea altor puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria:

  • Calafat și Bechet (județul Dolj);
  • Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman);
  • Călărași – Silistra (județul Călărași);
  • Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir (județul Constanța).

Autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze din timp și să își planifice traseele în funcție de restricțiile anunțate, pentru a evita întârzierile semnificative la frontieră.

