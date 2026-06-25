România investește peste 3 miliarde de lei în apărarea antiaeriană. Contract pentru sisteme SHORAD–VSHORAD

Ministerul Apărării Naționale anunță semnarea contractul subsecvent nr. 1 din Acordul-cadru privind achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD (Short Range Air Defense) – VSHORAD (Very Short Range Air Defense). Valoarea contractului se ridică la 3,049 miliarde lei, fără TVA.

Potrivit comunicatului MApN, documentul prevede achiziția unui sistem integrat SHORAD–VSHORAD, a trei sisteme VSHORAD, a unui sistem SHORAD, precum și a unui sistem de instruire și învățământ și a unui sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD.

„După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare şi dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte aşteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacităţile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate. Un sistem SHORAD – VSHORAD este un ‘scut’ de apărare antiaeriană de proximitate care detectează şi distruge ameninţări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ţinta protejată.

Practic, acest sistem este ultimul strat de protecţie care opreşte o ameninţare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. Este necesar, pentru că astăzi ameninţările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci şi de la drone, muniţii, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine – ţinte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanţe mai mari”, a scris ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

Primele două sisteme VSHORAD urmează să fie livrate în termen de trei ani de la semnarea contractului, iar instruirea personalului va fi realizată anterior începerii procesului de recepție.

Programul de înzestrare „Sistem integrat de arme SHORAD–VSHORAD” are ca obiectiv dotarea Armatei României cu capabilități moderne de apărare antiaeriană, destinate contracarării amenințărilor aeriene precum dronele și rachetele de croazieră. Sistemele sunt concepute pentru integrare în arhitecturi defensive moderne și sunt compatibile cu cerințele NATO.

Acordul-cadru, semnat anterior, prevede achiziția în total a șase sisteme integrate SHORAD–VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic, prin trei contracte subsecvente. Valoarea totală a programului este de 10,33 miliarde lei, fără TVA (aproximativ 2,038 miliarde euro).

Achiziția a fost realizată în urma unei proceduri competitive de tip licitație restrânsă, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului României, în conformitate cu legislația în vigoare.