 Nokia pierde teren în fața rivalilor locali și își restrânge drastic operațiunile din China. Cum stă compania în România | adevarul.ro
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Nokia pierde teren în fața rivalilor locali și își restrânge drastic operațiunile din China. Cum stă compania în România

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Nokia intenționează să își restrângă operațiunile din China, unde majoritatea angajaților ar urma să fie disponibilizați şi mai multe filiale să fie închise până la sfârșitul anului.

Nokia va închide, în etape, o mare parte dintre locațiile sale din China FOTO: Shutterstock
Nokia va închide, în etape, o mare parte dintre locațiile sale din China FOTO: Shutterstock

Producătorul finlandez de echipamente de telecomunicații pregătește o reducere majoră a operațiunilor din China continentală, după mai bine de patru decenii de prezență pe această piață. Concret, Nokia intenționează să închidă, în etape, o mare parte dintre locațiile sale din China continentală și să disponibilizeze majoritatea angajaților până la sfârșitul anului, relatează South China Morning Post, citat de Reuters.

Concedierile i-ar viza atât pe angajații diviziei de rețele mobile, cât și pe cei din infrastructura de rețea. Potrivit unor surse citate de publicația chineză, cea mai mare parte a reducerilor de personal ar urma să fie încheiată până la sfârșitul lui 2026.

Planul de restructurare a fost prezentat la începutul acestei luni, în cadrul unei videoconferințe organizate de conducerea Nokia la sediul central din Helsinki, au declarat sursele citate. Potrivit uneia dintre acestea, în China ar urma să rămână în principal serviciile post-vânzare, ceea ce ar însemna „practic o ieşire treptată de pe piaţă“.

Nokia nu a anunțat oficial câți angajați vor fi disponibilizați și nici lista completă a locațiilor care urmează să fie închise. La sfârșitul lui 2025, compania avea aproximativ 7.200 de angajați în China continentală, Hong Kong și Taiwan.

Un purtător de cuvânt al companiei a confirmat pentru Reuters că Nokia își „ajustează” activitatea din China, pe fondul declinului afacerilor și al concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi.

„În consecinţă, ne ajustăm amprenta operaţională din China pentru a aborda această realitate“, a transmis reprezentantul companiei pentru Reuters, printr-un e-mail.

Reducerea operațiunilor din China face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a costurilor și restructurare. În raportul financiar pentru trimestrul al doilea din 2026, Nokia a anunțat că a accelerat anumite măsuri de reorganizare și estimează pentru acest an costuri de restructurare de aproximativ 800 de milioane de euro.

Restrângerea operațiunilor nu înseamnă însă, cel puțin deocamdată, dispariția completă a Nokia din China. Site-ul oficial al companiei menționează în continuare activități în regiunea Greater China, inclusiv în Beijing și Shanghai, precum și în Hong Kong și Taiwan.

Prezenţa Nokia în România

În timp ce își restrânge puternic activitatea din China, Nokia are o prezență importantă în România. Compania finlandeză are aproximativ 1.800 de angajați în București și Timișoara, care lucrează în domenii precum dezvoltarea de software, cercetare și dezvoltare, servicii pentru clienți, IT, vânzări și management de proiect.

Cu o prezenţă de peste 30 de ani în ţara noastră, compania declara că România găzduiește cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare 5G al său.

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