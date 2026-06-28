search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Prima cale ferată din România, construită acum peste 150 de ani, intră în modernizare. Când este estimată reluarea circulației

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Compania CFR Infrastructură a transmis, la solicitarea „Adevărul”, detalii privind evoluția lucrărilor de modernizare a liniei feroviare București – Giurgiu, prima cale ferată construită pe teritoriul Țărilor Române și una dintre cele mai importante conexiuni feroviare ale României cu Bulgaria. Proiectul vizează refacerea completă a unei infrastructuri cu o vechime de peste 160 ani, într-o investiție care urmărește aducerea traseului la standarde europene de viteză, siguranță și interoperabilitate.

Șantier feroviar în zonă rurală, cu excavator și utilaje de construcții care lucrează la terasamente
Lucrări de modernizare pe linia feroviară București – Giurgiu. FOTO: CFR Infrastructură

Inaugurată în anul 1869, calea ferată București - Giurgiu, a reprezentat timp de mai bine de un secol principala legătură feroviară dintre Capitală, Dunărea și, prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse, către Bulgaria și rețelele feroviare din Europa de Sud Est. În prezent, linia trece prin cea mai amplă etapă de modernizare din istoria sa, care include electrificarea completă, implementarea sistemelor moderne de semnalizare și creșterea vitezei de circulație până la 120 km/h.

Timp de 19 ani, traficul feroviar a fost suspendat pe acest tronson, după prăbușirea podului de la Grădiștea peste Argeș. Reluarea circulației a avut loc abia în iunie 2024, odată cu finalizarea noului pod.

Lucrări majore pe un coridor strategic

Contractul pentru modernizarea liniei București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră a fost încheiat pe 14 august 2025 cu asocierea RailWorks, formată din firma românească Arcada și Alstom, subsidiara din România a gigantului francez. Valoarea înțelegerii este de 2,1 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene prin programul CEF 2021 - 2027. 

Unul dintre punctele critice ale proiectului este zona localității Daia, unde restricțiile de tonaj au impus, în ultimii ani, devierea trenurilor de marfă pe ruta Videle, cu prelungirea semnificativă a traseelor. Proiectul prevede construirea unui viaduct nou în această zonă, menit să elimine blocajul și să permită circulația directă a trenurilor de marfă către Giurgiu și mai departe spre Bulgaria.

Șantier de cale ferată în zona Daia, cu cofraje, armături și elemente de beton în execuție
Lucrări realizare a unui zid de sprijin în zona Daia. FOTO: CFR Infrastructură

Pe lângă infrastructura propriu-zisă, lucrările includ modernizarea sistemelor de semnalizare și implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2, standard obligatoriu pe coridoarele rețelei transeuropene de transport TEN T. De asemenea, proiectul prevede construcția unor substații de tracțiune la Jilava și Frătești, precum și implementarea unor măsuri de protecție a faunei de-a lungul traseului.

Potrivit datelor transmise de CFR Infrastructură la solicitarea „Adevărul”, etapa de proiectare pentru întregul obiectiv a fost finalizată integral. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 12 mai, iar intervențiile sunt deja în desfășurare pe segmentul Jilava – Frătești.

Magistrala Banatului, în șantier după 150 de ani. Avertismentul unui istoric de artă: „Am cerut ca patru gări să fie cruțate”
Lucrări la terasamente pe calea ferată București - Giurgiu. FOTO: CFR Infrastructură
Lucrări la terasamente pe calea ferată București - Giurgiu. FOTO: CFR Infrastructură

La aproximativ trei luni de la demararea efectivă a șantierului, progresul fizic general este de 7%. În prezent, lucrările de dezafectare pe intervalul Jilava – Frătești sunt realizate în proporție de aproximativ 65%, fiind necesare pentru eliberarea fronturilor de lucru și asigurarea condițiilor de execuție în siguranță. Termenul contractual de finalizare este stabilit pentru noiembrie 2028.

„Etapa de proiectare, pentru obiectivul de investiții Lotul 2 - Modernizarea liniei CF (București Nord) - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră, a fost finalizată, iar în data de 12.05.2026 s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor. Antreprenorul lucrează deja pe intervalul Jilava - Frătești. Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor pe Lotul 2 este noiembrie 2028”, a transmis CFR Infrastructură.

Modernizarea acestui segment va contribui la integrarea sa în rețeaua TEN T și la creșterea capacității de transport între Europa Centrală și regiunea Balcanilor. Pentru România, proiectul are o dublă semnificație, atât economică, prin facilitarea transportului de mărfuri către portul Giurgiu și spre Bulgaria, cât și socială, prin îmbunătățirea mobilității feroviare pentru pasageri pe o rută care leagă Capitala de un important centru urban și zonă economică.

Scurt istoric al căii ferate București – Giurgiu

Istoria primei linii de cale ferată din Țările Române, București Filaret – Giurgiu, a început să se scrie în 1865, odată cu concesionarea acordată societății britanice Barkley – Stabiforth. Realizarea liniei a durat aproape doi ani, între 1867 și 1869, iar costul unui kilometru a fost de 193 lei aur, la care s-au adăugat și cheltuielile cu exproprierile efectuate de stat, potrivit unui studiu realizat de Mihaela Manolache, de la Biblioteca Națională.

Cu o lungime de 67,171 km, arată sursa citată, linia București Filaret – Giurgiu a avut patru poduri metalice, proiectate de inginerul-șef William McCandlish, care traversau râurile Sabarul Mare, Sabarul Mic, Argeș și Neajlov (Nesbor), cu lungimi cuprinse între 19,95 m și 146,96 m.

La 19/31 octombrie 1869 a fost inaugurată oficial linia București Filaret–Giurgiu. În prima călătorie oficială, locomotiva trenului, denumită „Mihaiu Bravu”, a fost condusă chiar de J. T. Barkley. O a doua garnitură de vagoane a plecat la 15 minute după prima, fiind remorcată de locomotiva „Dunărea”, condusă de primul mecanic român, Nicolae Tănase. Vagoanele fuseseră construite în Anglia, la Manchester, de fabrica Ashbury.

„Gradul de civilizație al unui popor se măsoară prin numărul kilometrilor căilor sale ferate”, declara prim-ministrul de la acea vreme, Dimitrie Ghica, pe peronul Gării Giurgiu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern. Variantele care pot debloca sau, dimpotrivă, pot adânci criza politică
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cine este cheful Parlamentului. A gătit pentru Berlusconi şi Bush, iar acum gătește pentru senatorii și deputații României
gandul.ro
image
Claudiu Manda desființează PNL: Nu plecați de la guvernare nici cu apă fiartă!
mediafax.ro
image
Frumoasa influenceriță care atrage toate privirile la Cupa Mondială 2026. De ce a decis să își taie tricourile
fanatik.ro
image
Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend de prețuri mici pe litoralul românesc. De la 1 iulie, prețurile vor crește
libertatea.ro
image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
digisport.ro
image
Sfaturile bucătarilor cu experiență pentru a economisi bani la cumpărături. Ce trebuie să faci înainte de a merge la supermarket
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lumea nu mai este cum a fost: Gigantul Volkswagen anunţă cea mai mare restructurare din istoria corporaţiilor. 100.000 de oameni trebuie să fie daţi afară imediat şi patru fabrici se vor închide pentru ca grupul german să supravieţuiască brandurilor auto din China care cuceresc Europa
zf.ro
image
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
3 schimbări majore la pensie din 1 iulie. Cine ia bani? Cine pierde? Pentru cine crește vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă primești o amendă în străinătate. Mulți șoferi români nu cunosc procedura
playtech.ro
image
Câţi bani a câştigat David Popovici după aurul de la Settecolli! Organizatorii au făcut publice sumele
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus uriașe
digisport.ro
image
Cum poți scăpa de orice fel de pată. Experții în curățenie explică cum îți poți salva hainele favorite
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Îl mai recunoști? În anii 2000, era cel mai râvnit bărbat din telenovelele de pe Acasă TV, însă astăzi arată așa. Puțini și-au dat seama cine e
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Andra, noi imagini de excepție din vacanța exotică. Ce a impresionat-o cel mai mult în Mauritius: „Ne-a surprins în fiecare zi”
click.ro
image
Un parazit periculos se ascunde la 1 din 3 persoane și poate cauza pierderea vederii. Cercetătorii sunt tot mai îngrijorați din cauza lui
click.ro
image
Cătălin Botezatu a criticat dur ținutele purtate vara. Ce recomandă creatorul de modă: „Arăți ca o butelie cu husă”
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Placinta cu gris Sursa foto shutterstock 2314773013 jpg
Arome de altădată. Plăcinta cu griș care încălzește sufletul
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
image
Andra, noi imagini de excepție din vacanța exotică. Ce a impresionat-o cel mai mult în Mauritius: „Ne-a surprins în fiecare zi”

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Cât de fițoasă poate fi Kylie Jenner?! Bucătăreasa ei a pierdut o sarcină din cauza pretențiilor ei aberante!

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme