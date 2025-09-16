search
Marți, 16 Septembrie 2025
Peste jumătate dintre români sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare. Ce spun despre NATO | Sondaj

Publicat:

Peste jumătate dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa cum solicită NATO, arată un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie.

Românii au cea mai mare încredere în NATO FOTO Shutterstock
Românii au cea mai mare încredere în NATO FOTO Shutterstock

Studiul a fost realizat în perioada 8 – 14 septembrie, pe 1.000 de subiecți, prin metoda CAT, iar eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Astfel, aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, așa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susțin acest punct de vedere.

Conform summitului NATO de la Haga din 2025, toate statele membre NATO s-au angajat să aloce pentru apărare 5% din PIB, cu excepţia Spaniei.

La sfârșitul lunii august, Infografic Monitorul Social susținea, printr-un comunicat, că pentru România, unde veniturile bugetare reprezintă doar 34% din PIB, acest angajament ar însemna că aproape 15% din veniturile bugetare ale statului să fie direcţionate către apărare, cel mai ridicat procent dintre statele europene membre NATO.

Ce părere au românii despre NATO

Când vine vorba despre NATO, aceasta ocupă primul lor în topul organizațiilor internaționale în care românii au încredere.

Astfel, NATO a obținut un procent de 74%, fiind urmat de Uniunea Europeană – 62%, ONU – 61%, Comisia Europeană și Parlamentul European – câte 57%. Pe ultimul loc se află BRICS – doar 27%.

Societate

