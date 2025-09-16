„Trebuie să facem totul să fim pregătiți de război”: Președintele Poloniei cere NATO să își întărească capacitățile de descurajare

Președintele polonez Karol Nawrocki a solicitat NATO să își consolideze capacitățile de descurajare, în contextul dronelor rusești apărute recent în spațiul aerian al Poloniei.

„Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”, a declarat Nawrocki într-un interviu acordat ziarului german Bild și publicat luni.

El a adăugat că se așteaptă ca „astfel de atacuri pe teritoriul NATO” să nu se mai repete și ca Alianța să fie „și mai bine pregătită”.

Săptămâna trecută, cel puțin 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, marcând prima dată când forțele poloneze și cele ale NATO au doborât drone deasupra Poloniei. Resturi ale aparatelor au fost descoperite la sute de kilometri de granița estică a țării.

Nawrocki a afirmat că, în opinia sa, atacul a fost „controlat direct de la Moscova” și reprezintă o demonstrație a capacităților președintelui rus Vladimir Putin. Doar trei sau patru drone au fost doborâte, însă liderul polonez și-a exprimat satisfacția că niciun civil sau militar polonez nu a fost rănit.

Totodată, președintele Poloniei a sprijinit apelul lansat de președintele american Donald Trump către membrii NATO de a opri toate importurile de petrol rusesc. Nawrocki a avertizat că menținerea achizițiilor de petrol din Rusia va încuraja Moscova și ar putea conduce la noi agresiuni, apelul vizând inclusiv Ungaria, Slovacia și Franța, care importă petrol rusesc din India.

„Numai sancțiunile împotriva Moscovei și sprijinirea lui Trump pot pune presiune asupra lui Putin pentru a încheia războiul și pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei. Europa ar trebui să-l sprijine în aceste eforturi”, a subliniat Nawrocki.