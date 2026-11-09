Peste 72% din români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai recent sondaj INSCOP

Mai puțin de unul din cinci români consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce peste 72% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. Datele apar în cel mai recent Barometru Informat.ro-INSCOP Research, realizat la începutul lunii noiembrie.

Oameni pe stradă Foto: arhivă, adevărul

Potrivit cercetării, 19,1% dintre respondenți apreciază că România merge într-o direcție bună. Procentul este în creștere față de septembrie, când doar 17,1% aveau această opinie, dar rămâne sub nivelul înregistrat în primăvara acestui an.

În schimb, 72,4% dintre români consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcție greșită. Chiar dacă pesimismul rămâne dominant, procentul este mai mic decât cel din septembrie 2026, când ajunsese la 76,5%. Alte 8,5% dintre persoanele intervievate nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Cine sunt românii mai optimiști și cine privește cu pesimism direcția țării

Sondajul arată că percepția asupra evoluției României diferă în funcție de opțiunea politică, vârstă și nivelul de educație.

Votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București sunt mai optimiști decât media în privința direcției în care se îndreaptă țara.

La polul opus se află votanții AUR și persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani, categorii în care pesimismul este mai răspândit decât în rândul populației generale.

Cum a fost realizat sondajul INSCOP

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie-2 noiembrie 2026, prin metoda mixed-mode secvențial (CATI-CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României.

Dintre respondenți, 1.081 au participat prin interviuri telefonice, iar 116 prin completarea chestionarelor online. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul este realizat lunar de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.