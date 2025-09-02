Conspirații și tensiuni în Germania, după ce șase candidați AfD au murit înaintea alegerilor locale din țară

search
Marți, 2 Septembrie 2025
Publicat:

Șase candidați ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni înaintea alegerilor locale din Renania de Nord-Westfalia, evenimente care au alimentat rapid teorii ale conspirației, deși autoritățile susțin că nu există dovezi ale vreunei crime.  

Val de morți ale candidaților AfD din Germania înainte de alegerile locale / Sursa foto: binz-auto
Val de morți ale candidaților AfD din Germania înainte de alegerile locale / Sursa foto: binz-auto

Alegeri locale în Germania, marcate de moartea neașteptată a șase candidați AfD

Nu mai puţin de şase candidaţi ai partidului german de extremă dreapta AfD au decedat în ultimele săptămâni, înaintea alegerilor locale din marele land Renania de Nord-Westfalia, din vestul ţării, ceea ce a dat naştere rapid unei serii de teorii ale conspiraţiei, relatează BBC, potrivit News.ro.

Poliţia a precizat că nu există dovezi ale unor crime în legătură cu aceste decese, dar asta înseamnă că vor trebui tipărite noi buletine de vot, iar unii alegători care votează prin corespondenţă vor trebui să-şi retrimită voturile.

Renania de Nord-Westfalia are o populaţie de 18 milioane de locuitori, iar 20.000 de candidaţi vor concura pentru funcţii în alegerile locale din 14 septembrie. 

Numărul deceselor a ridicat totuşi semne de întrebare pe reţelele sociale. Ministerul de Interne al landului a subliniat că au decedat şi candidaţi din alte partide, inclusiv din Partidul Verde şi din Partidul Social-Democrat.

AfD a devenit al doilea partid ca mărime din Germania la alegerile federale din februarie, extinzându-şi influenţa din zona sa de origine - est - şi în zone din vestul ţării. 

Agenţia de spionaj intern l-a clasificat ca organizaţie extremistă de dreapta în luna mai, înainte de a suspenda această decizie din cauza unui recurs care aşteaptă în instanţă. În trei state din est, asociaţiile AfD sunt în continuare clasificate ca extremiste.

Relatările iniţiale s-au concentrat pe ştirea că patru dintre candidaţii AfD au decedat, dar apoi au apărut decesele a încă doi candidaţi de rezervă, ceea ce a stârnit o serie de teorii conspiraţioniste pe reţelele sociale. Co-preşedinta AfD, Alice Weidel, nu a făcut niciun efort pentru a combate speculaţiile, repostând o afirmaţie a economistului pensionar Stefan Homburg, potrivit căruia numărul deceselor candidaţilor este „statistic aproape imposibil”. 

Cu toate acestea, întrebat despre zvonurile din partidul său, numărul doi al AfD în Renania de Nord-Westfalia, Kay Gottschalk, a recunoscut marţi: „Din informaţiile pe care le am în faţă – dar sunt doar informaţii limitate – nu reiese nimic care să susţină aceste suspiciuni în acest moment”.

El a declarat pentru podcastul Berlin Playbook al Politico că partidul său doreşte ca aceste cazuri să fie investigate „fără a intra imediat în zona teoriilor conspiraţioniste”. Dar a adăugat că trebuie să procedeze cu prudenţă în relaţia cu familiile afectate, deoarece acestea au pierdut pe cineva drag. 

Poliția germană: „Nu există dovezi de crimă” în cazul morții candidaților AfD

Poliţia a declarat agenţiei de ştiri germane dpa că cele patru decese iniţiale au fost fie din cauze naturale, fie cauza nu a fost divulgată din motive de confidenţialitate cerute de familie. Celelalte două decese au fost descrise în mod similar.

Strategii AfD speră să obţină victorii în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, care sunt considerate primul test electoral de la venirea la putere a noului guvern federal. 

La ultimele alegeri regionale din mai 2022, AfD a obţinut doar 5,4% într-o regiune care găzduieşte centrul industrial al Germaniei, în valea Ruhr, şi care a suferit pierderi masive de locuri de muncă. Însă AfD a obţinut 16,8% în acest stat la alegerile federale din februarie anul trecut, iar sondajele sugerează că partidul ar putea să se apropie şi acum de aceste cifre.

Partidul a găsit sprijin în rândul mai multor personalităţi de dreapta din SUA, care au acuzat guvernul german că încearcă să suprime AfD prin decizii birocratice. Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, care a susţinut politicile contra migraţiei ale partidului de extremă dreapta la începutul acestui an, şi-a reiterat sprijinul pentru AfD în ultimele zile. „Fie Germania votează AfD, fie este sfârşitul Germaniei”, a afirmat el. 

