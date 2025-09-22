Parlamentarii din Comisia pentru Apărare au vizitat MApN pentru informări privind securitatea națională și programele de înzestrare

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit luni, 22 septembrie, cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, la sediul Ministerului Apărării Naționale (MApN), continuând seria întâlnirilor periodice cu parlamentarii de profil, după vizita reprezentanților Comisiei pentru apărare din Senatul României săptămâna trecută.

Scopul acestor întâlniri este informarea legislativului cu privire la activitățile curente ale Armatei României, stadiul și perspectivele programelor de înzestrare și modernizare, precum și discutarea altor aspecte de interes comun.

Ministrul Moșteanu a prezentat parlamentarilor situația geopolitică din apropierea granițelor României, în contextul conflictului din Ucraina, și implicațiile acesteia asupra securității naționale.

„Totodată, a trecut în revistă stadiul diverselor programe de înzestrare derulate în acest an pentru dotarea Armatei României cu echipamente moderne”, se menționează pe site-ul MApN.

Parlamentarii au adresat întrebări oficialilor MApN, fiind discutate și principalele proiecte de acte normative aflate în procedură legislativă în domeniul apărării.

„La final, ministrul Ionuț Moșteanu a mulțumit membrilor comisiei pentru sprijinul constant acordat Ministerului Apărării Naționale și pentru deschiderea demonstrată de Parlamentul României în privința achiziției de tehnică militară și a cooperării cu aliații din NATO și Uniunea Europeană. Acesta a subliniat că astfel de întâlniri consolidează dialogul și aduc beneficii deopotrivă instituțiilor implicate”, transmite MApN.