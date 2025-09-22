În premieră, o unitate din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR) a distrus sâmbătă două avioane amfibii antisubmarin Be-12 Chaika, într-un atac în Crimeea ocupată temporar, relatează presa ucraineană.

„Este prima dată în istorie când a fost distrus un Be-12 ”, a anunțat HUR, care a făcut publice imagini video ale atacului.

Serviciile secrete ucrainene au subliniat că avioanele Be-12 Chaika sunt echipate cu sisteme scumpe, proiectate pentru detectarea și contracararea submarinelor.

Be-12 Chaika este o aeronavă antisubmarin amfibie din epoca sovietică, dezvoltată în anii 1960 de Biroul de Design Beriev. Poate decola atât de pe uscat, cât și de pe apă, misiunile principale incluzând detectarea, urmărirea și distrugerea submarinelor, precum și efectuarea de operațiuni de căutare și salvare. Aeronava este echipată cu balize hidroacustice, magnetometru și sisteme radar, putând fi înarmată cu torpile, încărcături de adâncime și alte arme specializate.

În ciuda vechimii sale, Be-12 a rămas în serviciu în aviația navală a Rusiei, în special în Marea Neagră. Numărul limitat și complexitatea întreținerii fac din aceste aparate o resursă rară, costisitoare.

Conform informațiilor din surse deschise, Be-12 Chaika are o lungime de peste 30 de metri și o anvergură a aripilor de 29,84 metri. Viteza maximă de zbor este de 530 km/h.

„Fantomele” au distrus și un elicopter Mi-8

Direcția Principală de Informații (HUR) a Ucrainei a declarat că unitatea sa specială „Fantomele” a luat la țintă trei elicoptere rusești Mi-8 , dar și un radar Nebo-U într-un atac cu drone nedatat asupra peninsulei Crimeea. Agenția a publicat o înregistrare video care suprinde atacurile și epava „unuia dintre elicopterele Mi-8 distruse ”.

Radarul Nebo-U are capacitatea să detecteze ținte care zboară la altitudini de până la 20 de kilometri și la distanțe de până la 400 de kilometri. Deși nu face parte din sisteme individuale de rachete, acesta joacă un rol cheie în rețeaua stratificată de apărare aeriană a Rusiei, prin transmiterea datelor despre ținte către posturile de comandă ale apărării.

Distrugerea radarului, spune Militarnyi, contribuie la efortul continuu al Ucrainei de a slăbi monitorizarea spațiului aerian rusesc și a crea rute mai sigure pentru propriul armament de precizie.

Pe 19 septembrie, agenții HUR au distrus un vehicul de teren rusesc DT-10 „Vitiaz” rar, într-un raid nocturn asupra Tendrivska, o limbă strategică de pământ de la Marea Neagră, a transmis HUR