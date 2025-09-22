Ministrul Apărării Naționale s-a întâlnit cu ambasadorul Ungariei. Despre ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a primit luni, 22 septembrie, vizita ambasadorului Ungariei în România, E.S. doamna Katalin Kissne Hlatki, aceasta fiind prima întâlnire a celor doi oficiali după prezentarea scrisorilor de acreditare pe data de 8 iulie 2025.

Ionuț Moșteanu și Katalin Kissne Hlatki au abordat o serie de subiecte vizând cooperarea bilaterală, sprijinul regional pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în cadrul NATO și proiectele aflate în derulare la nivelul EU.

Ministrul apărării naționale a salutat participarea la formatele regionale Bucharest Nine (B9) și Inițiativa celor Trei Mări (I3M), subliniind faptul că România acordă o importanță deosebită proiectelor comune, precum Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menținere a păcii și Batalionul Multinațional de Geniu TISA.

”Ministrul Moșteanu a adăugat că exercițiile și activitățile militare comune reprezintă o oportunitate de întărire a coeziunii între statele membre NATO, precum și de consolidare a interoperabilității. În acest sens, a punctat faptul că România încurajează participarea la exercițiile multinaționale organizate pe teritoriul românesc”, potrivit MApN.

De asemenea, oficialul român a menționat importanța sprijinului acordat partenerilor noștri din imediata vecinătate, Ucraina și Republica Moldova, precum și statelor din regiunea Balcanilor de Vest, reiterând faptul că România rămâne un aliat angajat, solid și activ în asigurarea securității pe flancul estic aliat.