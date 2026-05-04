search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Șase din zece pensionari (61%) ai Ministerului de Interne (MAI) primesc pensii de peste 5.000 de lei. Datele de anul trecut arată că aceștia părăsesc sistemul, în medie, la vârsta de 50 de ani și trei luni. Pe acest fond, angajații MAI au reacționat dur față de planurile Guvernului de a crește pragul de pensionare în sistem, denunțând totodată interdicția de a lucra la stat după pensionare. 

Media de vârsta a pensionarii polițiștilor în 2025 a fost de 50 de ani și trei luni. FOTO: MAI
Media de vârsta a pensionarii polițiștilor în 2025 a fost de 50 de ani și trei luni. FOTO: MAI

Guvernul Bolojan a demarat în luna martie un proiect de lege care vizează sistemul de pensii al MAI, MApN și al altor structuri de siguranță națională. Ideea centrală a inițiativei era creșterea vârstei de pensionare, deoarece în prezent mulți angajați ai acestor structuri se pensionează la vârste cuprinse între 47–53 de ani, și schimbarea modului de calcul a pensiei.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă care înseamnă 50-51-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale, acolo unde pensia este cât ultimul salariu, trebuie corectate lucrurile (...)”, a declarat, atunci, Ilie Bolojan.

Sindicatele din Poliție au protestat vis-a-vis de modificările vehiculate subliniind că vârsta de pensionare a fost deja crescută prin legea din 2023, aceasta urcând gradual la 65 ani până în 2035.

Interdicția cumulării pensiei de serviciu cu salariul la stat îi nemulțumește pe polițiști

Noua lege a pensiilor militare nu a fost adoptată, însă, zilele trecute, Guvernul a aprobat interdicția cumulării pensiei de serviciu cu salariul la stat, care va afecta mulți dintre foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România a transmis, zilele trecute, un comunicat în care își exprimă dezacordul față de propunerile legislative care limitează cumulul pensiei militare cu salariul, în special sancțiunea de reducere a pensiei cu 85% pentru cei care continuă să lucreze la stat. Sindicaliștii consideră măsura inechitabilă și neconstituțională.

În primul rând, spun ei, aceasta ar încălca dreptul fundamental la muncă garantat de Constituție și de legislația europeană, transformând libertatea de a lucra într-o opțiune penalizată financiar. În al doilea rând, pensia militară este un drept câștigat, nu un ajutor social, iar reducerea sa contravine jurisprudenței Curții Constituționale.

Proiectul este criticat și pentru discriminare, deoarece afectează doar angajații din sectorul public, nu și pe cei din privat, și pentru lipsa de proporționalitate a sancțiunii. De asemenea, ar încălca principiul neretroactivității, afectând persoane care și-au planificat veniturile în baza legislației actuale.

Sindicatele mai semnalează o discriminare între pensionarii civili și cei militari, primii putând cumula liber pensia cu salariul, spre deosebire de rezerviști.

„Statul român acționează ca un angajator de rea-credință: încasează contribuțiile de la polițiștii și militarii rezerviști, activi și utili în câmpul muncii, dar le refuză recalcularea drepturilor, iar acum, prin acest nou proiect, vrea să le confiște și pensia deja dobândită”, arată Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România.

Ce prevede proiectul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va trimite proiectul către Parlament și le cere aleșilor să îl adopte în procedură de urgență.

Pensia specială non-contributivă va fi redusă cu 85% pentru pensionarii care vor dori să rămână în activitate la stat, a anunţat, joi, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru.

Reforma pensiilor militare dezbină România. Economist: „Nu sunt pentru 30 de ani de odihnă”. Replica polițiștilor

El a precizat că proiectul de lege privind cumulul pensiilor cu salariile vizează doar sectorul public şi doar pe cei cu pensii speciale. În sectorul privat, cumulul pensiei cu salariul este în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionare.

„Este, în primul rând, o problemă de echitate pentru că nu se mai poate încasa în acelaşi timp şi pensie specială integrală şi salariu întreg, tot de la stat”, a explicat el.

Cei cu pensii speciale şi cei cu pensii militare de serviciu dacă vor dori să rămână în activitate, vor putea să facă acest lucru, în condițiile în care pensia non-contributivă va fi redusă cu 85% pe perioada activității.

Scopul deciziei este și acela de a elibera din posturile ocupate de pensionari pentru a face loc debutanților, în condițiile în care administrația publică din România este „osificată”.

Ce pensii au, de fapt, polițiștii? La ce vârsta ies la pensie

„Adevărul” a solicitat MAI informații despre vârsta medie de pensionare a angajaților din sistem, dar și despre pensia de serviciu încasată.

Astfel, în anul 2024, vârsta media la care s-au pensionat angajații MAI a fost de 50 de ani, iar în 2025 a crescut ușor la 50 de ani și 3 luni, indicând o evoluție lentă în direcția prelungirii activității profesionale.

În ceea ce privește nivelul pensiilor, distribuția celor circa 90.000 de beneficiari arată că cele mai multe persoane se încadrează în intervale medii de venit. Astfel, în luna octombrie 2025, aproximativ 35.423 de foști polițiști au primit pensii între 5.001 și 7.000 lei, reprezentând cea mai numeroasă categorie.

Alte 29.848 de persoane au încasat sume cuprinse între 3.001 și 5.000 lei.

Un număr de 11.932 beneficiari s-au situat între 7.001 și 9.000 lei.

La polul inferior, pensiile mici sunt relativ puține: 407 persoane au primit sub 700 lei, iar 925 de beneficiari între 701 și 1.500 lei.

La polul superior: 5.594 de beneficiari au încasat pensii între 10.001 și 20.000 lei, iar 2.905 persoane au primit între 9.001 și 10.000 lei.

Munca după 50 de ani, acceptabilă doar dacă se cumulează pensia cu salariul la stat

Datele confirmă că, deși există pensii ridicate în sistem, majoritatea beneficiarilor se situează în zona medie, între 3.000 și 7.000 de lei.

Pe de altă parte, din cei circa 90.000 de pensionari din MAI, circa 20.000 obțin salarii mai mari de 7.000 de lei, iar circa 55.000 - adică 61% - obțin mai mult de salariul median net estimat în România (4.500-5.000 de lei). În luna februarie 2026, salariul mediu net în România a fost de 5.557 lei, în timp ce salariul mediu brut a ajuns la 9.272 lei.

Decizia de pensionare: Cum o contești și ce pași urmezi pentru recalculare

Astfel, sindicatele polițiștilor susțin că este normal ca un polițist să iasă la pensie la 50 de ani și creșterea vârstei nu ar trebui accelerată așa cum cere Guvernul Bolojan, dar atunci când guvernul le interzice să cumuleze pensia de serviciu cu un salariu tot la stat, susțin că li se interzice dreptul constituțional la muncă. Cu alte cuvinte, munca după 50 de ani este acceptabilă numai dacă se cumulează pensia de serviciu cu un salariu la stat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
digi24.ro
image
Kremlinul susține că Trump și Putin „au opinii similare cu privire la regimul de la Kiev”. Ce cred ei despre acordul de pace
stirileprotv.ro
image
După aproape 3 ore și nici măcar 1.000 de oameni strânși, mitingul pro-Bolojan din Piața Victoriei s-a încheiat
gandul.ro
image
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
mediafax.ro
image
Cel mai scump plagiat din Guvern. Cum a plătit Ministerul Energiei 900.000 lei pe un manual vechi de 6 ani, mascat în proiect de cercetare nucleară. Studiul declarat „secret de serviciu”
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Notă de 20.000 € în Mamaia, pâine cu parizer în Vama Veche. Cât a costat distracţia de 1 Mai pe litoral
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Amenzi mai mari pentru gălăgie: cât vor plăti românii care își deranjează vecinii. Proiect nou de lege pentru liniștea în blocuri
playtech.ro
image
Oficialul FRF, reproșuri dure! Ședință de urgență în cabina VAR de la Craiova cu Cătălin Popa și Lucian Rusandu în prim plan, după eroarea uluitoare de la golul lui Nsimba! Exclusiv
fanatik.ro
image
Pensionarea la 65 de ani ar putea fi o greșeală uriașă: avertismentul unui director financiar
ziare.com
image
FOTO Alexandru Țiriac a răbufnit la adresa ucrainencei Marta Kostyuk: ”Ce declarație idioată”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
„Mulți au nostalgia președintelui jucător”. Este Nicușor Dan mediator? ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Anunț privind recalcularea pensiei. Casa de Pensii explică cât de des se poate face cererea
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul dejun: „După trei guri nu mai pot”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Horoscop luni, 4 mai. Berbecii oferă cadouri celor dragi, iar Racii primesc o invitație neașteptată

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață