Polițiștii amenință cu greva dacă Executivul schimbă din nou regulile de pensionare. Militarii în rezervă au anunțat deja proteste

Sindicatele din poliție avertizează că ar putea intra în greva dacă Guvernul modifică din nou condițiile de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică. Reacția vine în contextul în care Executivul analizează o nouă reformă a pensiilor militare, care ar putea accelera creșterea vârstei de pensionare.

Reprezentanții polițiștilor invocă faptul că că vârsta de pensionare a fost deja majorată în 2023, în cadrul unui jalon din PNRR, potrivit TVR Info.

Legea adoptată în urmă cu trei ani prevede că militarii și polițiștii vor ieși la pensie la 65 de ani din 2035.

Aproximativ 21.000 de angajați din Poliție îndeplinesc deja condițiile legale și ar putea ieși simultan la pensie, ceea ce ar afecta funcționarea sistemului de ordine și siguranță publică.

Și militarii în rezervă au anunțat manifestații. Într-un mesaj publicat online, aceștia intenționează să protesteze marți, 28 aprilie, în fața Guvernului. Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat că o creștere mai rapidă a vârstei de pensionare ar putea fi justificată doar pentru categoriile de personal care nu desfășoară activități cu grad ridicat de solicitare fizică sau psihică.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va prezenta săptămâna viitoare un nou proiect de reformă a pensiilor militare, argumentând că fondul de pensii este sub presiune. Șeful Guvernului a precizat că sunt necesare corecții pentru a elimina situațiile în care grade inferioare ajung să aibă pensii mai mari decât ofițeri superiori pensionați în urmă cu câțiva ani.