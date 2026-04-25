Polițiștii amenință cu greva dacă Executivul schimbă din nou regulile de pensionare. Militarii în rezervă au anunțat deja proteste

Sindicatele din poliție avertizează că ar putea intra în greva dacă Guvernul modifică din nou condițiile de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică. Reacția vine în contextul în care Executivul analizează o nouă reformă a pensiilor militare, care ar putea accelera creșterea vârstei de pensionare.

21.000 de angajați din Poliție îndeplinesc condițiile legale de pensionare. FOTO IPJ Dolj

Reprezentanții polițiștilor invocă faptul că că vârsta de pensionare a fost deja majorată în 2023, în cadrul unui jalon din PNRR, potrivit TVR Info.

Legea adoptată în urmă cu trei ani prevede că militarii și polițiștii vor ieși la pensie la 65 de ani din 2035.

Aproximativ 21.000 de angajați din Poliție îndeplinesc deja condițiile legale și ar putea ieși simultan la pensie, ceea ce ar afecta funcționarea sistemului de ordine și siguranță publică.

Și militarii în rezervă au anunțat manifestații. Într-un mesaj publicat online, aceștia intenționează să protesteze marți, 28 aprilie, în fața Guvernului. Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat că o creștere mai rapidă a vârstei de pensionare ar putea fi justificată doar pentru categoriile de personal care nu desfășoară activități cu grad ridicat de solicitare fizică sau psihică.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va prezenta săptămâna viitoare un nou proiect de reformă a pensiilor militare, argumentând că fondul de pensii este sub presiune. Șeful Guvernului a precizat că sunt necesare corecții pentru a elimina situațiile în care grade inferioare ajung să aibă pensii mai mari decât ofițeri superiori pensionați în urmă cu câțiva ani.

Top articole

Partenerii noștri

image
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
digi24.ro
image
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
stirileprotv.ro
image
Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
gandul.ro
image
Barcelona: fiecare apartament de închiriat atrage 450 de persoane interesate
mediafax.ro
image
Pe cine susține cea mai frumoasă prezentatoare din Italia la Mondial. Diletta Leotta merge pe mâna unei adversare a României
fanatik.ro
image
Un general român, fost comandant NATO, critică dur neinterceptarea dronei căzute în Galați: „MApN este blocat în „testări” interminabile”
libertatea.ro
image
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie"
observatornews.ro
image
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
cancan.ro
image
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
De ce nu mai sunt copaci pe marginea drumurilor din România. Detaliul care stă la baza acestei decizii
playtech.ro
image
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
fanatik.ro
image
Primele estimări de prognoză meteo pentru vară: Ce vreme ne așteaptă până la mijlocul lunii iulie. Fenomenul periculos al nopților tropicale devine „normalitate”
ziare.com
image
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
Cum vede inteligența artificială criza politică din România? Scenarii și soluții de la ChatGPT și Claude
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Baba Vanga, profeții tulburătoare despre Războiul din Iran. Ce a prezis clarvăzătoarea că se va întâmpla
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Andreea Popescu spune tot după divorț! De ce a ales să tacă în fața zvonurilor: „Să încep să mă lamentez?”
click.ro
image
Durere în familia Clejanilor! Viorica vorbește despre Fulgy după internarea la Psihiatrie: „N-am primit un telefon sau un mesaj”
click.ro
image
Chitaristul lui Horia Brenciu l-a abordat pe Ilie Bolojan pe aeroport: „Singur la masă, fără SPP, efectiv singur”
click.ro
David Hasselhoff, profimedia 0140384089 jpg
David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit
okmagazine.ro
Prințul Louis foto Instagram jpg
E grozav să ai 8 ani! Prințul Louis apare așa cum nu-l știe nimeni, într-un video din vacanța de primăvară a familiei
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
Click!

image
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
image
Andreea Popescu spune tot după divorț! De ce a ales să tacă în fața zvonurilor: „Să încep să mă lamentez?”

OK! Magazine

image
Cealaltă Meghan Markle. Destinul crud al femeii care l-a "furat" pe Regele Angliei, după o viață trăită în lux și scandaluri

Click! Pentru femei

image
Șocant! Soția lui Tom Hanks, Rita Wilson, a aflat că tatăl ei a avut o a doua familie în Bulgaria!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă