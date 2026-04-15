Decizia de pensionare: Cum o contești și ce pași urmezi pentru recalculare

Mii de pensionari s-au adresat, în ultimii ani, autorităților abilitate cerând recalcularea pensiei sau contestând decizia de pensionare ori întocmind plângeri împotriva caselor de pensii și a altor instituții publice cu atribuții în materia asigurărilor sociale.

Acest volum semnificativ de sesizări evidențiază faptul că, în practică, pot apărea neconcordanțe în modul de stabilire a drepturilor de pensie sau dificultăți în înțelegerea și aplicarea legislației. Din acest motiv, este important ca pensionarii să fie corect informați cu privire la drepturile pe care le au și la modalitățile legale prin care pot contesta o decizie de pensionare sau pot solicita recalcularea pensiei, atunci când consideră că drepturile lor nu au fost stabilite în mod corect.

În acest context, prezentarea clară a procedurilor de contestare și recalculare devine esențială, pentru a asigura transparență și pentru a preveni pierderi financiare cauzate de eventuale erori administrative sau de interpretare a datelor din dosarele de pensionare.

Când poți contesta decizia de pensionare și cum se poate recalcula pensia

Decizia de pensionare poate fi contestată atunci când există indicii că pensia a fost calculată greșit sau nu reflectă în mod corect drepturile reale ale persoanei asigurate. În practică, astfel de situații apar frecvent atunci când anumite venituri nu au fost luate în considerare, perioade de cotizare lipsesc din evidențe sau documentele depuse la dosar nu au fost valorificate corect de casa de pensii.

Un element esențial îl reprezintă termenul legal de contestare. În mod obișnuit, decizia de pensionare poate fi atacată în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia. Dacă acest termen este depășit, decizia devine, de regulă, definitivă din punct de vedere administrativ, ceea ce limitează posibilitățile de corectare. Există însă situații speciale, în funcție de tipul pensiei și de natura erorii, în care pot fi inițiate demersuri de recalculare ulterioară.

În cazul pensiei de invaliditate, procedura are un caracter particular, deoarece include și o etapă medicală prealabilă. Astfel, decizia medicală privind capacitatea de muncă poate fi contestată într-un termen mai scurt, de regulă 30 de zile, prin mecanisme specifice de evaluare medicală și comisii de specialitate.

Cum se poate recalcula pensia

Recalcularea pensiei poate fi realizată prin mai multe mecanisme, în funcție de situația concretă. Una dintre cele mai frecvente modalități este depunerea unei cereri de recalculare la casa de pensii, în special atunci când apar documente noi sau când se constată erori evidente în calculul inițial.

În situațiile în care răspunsul administrativ nu este favorabil, se poate formula o contestație administrativă împotriva deciziei de pensionare. Dacă nici această etapă nu conduce la corectarea situației, persoana interesată are posibilitatea de a se adresa instanței de judecată printr-o acțiune în justiție, solicitând recalcularea drepturilor de pensie.

În cadrul acestor proceduri pot fi corectate mai multe tipuri de erori, cele mai frecvente fiind:

veniturile care nu au fost incluse în baza de calcul a pensiei;

sporurile și alte drepturi salariale nevalorificate;

perioadele de vechime în muncă neînregistrate sau incomplete;

contribuțiile interpretate greșit sau evidențiate eronat în dosarul de pensionare.

Cum se calculează pensia

Cuantumul pensiei este stabilit pe baza unui sistem de punctaj, care reflectă contribuțiile realizate de-a lungul vieții profesionale. Calculul se face în funcție de mai mulți factori esențiali, dintre care cei mai importanți sunt:

punctajul total acumulat de asigurat;

stagiul de cotizare realizat;

veniturile pentru care au fost plătite contribuții la sistemul de asigurări sociale.

Aceste elemente formează baza de calcul a pensiei, iar orice eroare apărută în evidențierea lor poate conduce direct la stabilirea unui cuantum mai mic decât cel cuvenit în mod legal.

În esență, dacă pensia a fost stabilită greșit, există dreptul legal de a solicita corectarea acesteia, fie prin recalculare, fie prin contestație, în termenele prevăzute de lege. Verificarea atentă a documentelor din dosarul de pensionare este esențială, deoarece chiar și omisiuni aparent minore pot avea un impact semnificativ asupra cuantumului final al pensiei și pot duce la pierderi financiare pe termen lung.

Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii

Numeroase plângeri privind activitatea unor case de pensii, inclusiv din străinătate, au fost trimise anul trecut Avocatului Poporului, în general fiind semnalate greșeli de calcul sau neefectuarea recalculării pensiilor în baza noii legi, dar și întârzieri majore de aplicare a acesteia.

Cele mai multe petiţii adresate de pensionari se referă la aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, mai precis la disfuncții în implementarea unui sistem informatic integrat, acestea și volumul mare de lucrări de la nivelul caselor de pensii generând mari întârzieri în soluționarea cererilor.

Prin petiţiile trimise către Avocatul poporului au fost exprimate critici vizând:

- întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei, de stabilire a drepturilor de pensie sau de trecere de la un tip de pensie la altul;

- maniera în care unele case teritoriale de pensii au procedat la calcularea sau recalcularea pensiilor cu calcularea greșită a punctajului sau neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse;

- modul de stabilire a cuantumului pensiei persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale/deosebite de muncă;

- dificultăți în obţinerea unor adeverinţe care să ateste vechimea ori cuantumul salariilor şi al sporurilor cu caracter permanent necesare la recalcularea pensiilor;

- întârzieri în plata drepturilor de pensie stabilite;

- suspendarea plăţii pensiilor;

- refuzul caselor de pensii de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au stabilit drepturi de pensie;

- dificultăţi în obţinerea în România a unei pensii internaţionale sau comunitare;

- comportamentul abuziv al unor angajaţi ai caselor de pensii.