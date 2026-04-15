Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Decizia de pensionare: Cum o contești și ce pași urmezi pentru recalculare

Mii de pensionari s-au adresat, în ultimii ani, autorităților abilitate cerând recalcularea pensiei sau contestând decizia de pensionare ori întocmind plângeri împotriva caselor de pensii și a altor instituții publice cu atribuții în materia asigurărilor sociale.

Mii de pensionari au contestat deciziile de pensionare în ultimii ani. Foto Alina Mitran

Acest volum semnificativ de sesizări evidențiază faptul că, în practică, pot apărea neconcordanțe în modul de stabilire a drepturilor de pensie sau dificultăți în înțelegerea și aplicarea legislației. Din acest motiv, este important ca pensionarii să fie corect informați cu privire la drepturile pe care le au și la modalitățile legale prin care pot contesta o decizie de pensionare sau pot solicita recalcularea pensiei, atunci când consideră că drepturile lor nu au fost stabilite în mod corect.

În acest context, prezentarea clară a procedurilor de contestare și recalculare devine esențială, pentru a asigura transparență și pentru a preveni pierderi financiare cauzate de eventuale erori administrative sau de interpretare a datelor din dosarele de pensionare.

Când poți contesta decizia de pensionare și cum se poate recalcula pensia

Decizia de pensionare poate fi contestată atunci când există indicii că pensia a fost calculată greșit sau nu reflectă în mod corect drepturile reale ale persoanei asigurate. În practică, astfel de situații apar frecvent atunci când anumite venituri nu au fost luate în considerare, perioade de cotizare lipsesc din evidențe sau documentele depuse la dosar nu au fost valorificate corect de casa de pensii.

Un element esențial îl reprezintă termenul legal de contestare. În mod obișnuit, decizia de pensionare poate fi atacată în termen de 45 de zile de la data comunicării acesteia. Dacă acest termen este depășit, decizia devine, de regulă, definitivă din punct de vedere administrativ, ceea ce limitează posibilitățile de corectare. Există însă situații speciale, în funcție de tipul pensiei și de natura erorii, în care pot fi inițiate demersuri de recalculare ulterioară.

În cazul pensiei de invaliditate, procedura are un caracter particular, deoarece include și o etapă medicală prealabilă. Astfel, decizia medicală privind capacitatea de muncă poate fi contestată într-un termen mai scurt, de regulă 30 de zile, prin mecanisme specifice de evaluare medicală și comisii de specialitate.

Cum se poate recalcula pensia

Recalcularea pensiei poate fi realizată prin mai multe mecanisme, în funcție de situația concretă. Una dintre cele mai frecvente modalități este depunerea unei cereri de recalculare la casa de pensii, în special atunci când apar documente noi sau când se constată erori evidente în calculul inițial.

În situațiile în care răspunsul administrativ nu este favorabil, se poate formula o contestație administrativă împotriva deciziei de pensionare. Dacă nici această etapă nu conduce la corectarea situației, persoana interesată are posibilitatea de a se adresa instanței de judecată printr-o acțiune în justiție, solicitând recalcularea drepturilor de pensie.

În cadrul acestor proceduri pot fi corectate mai multe tipuri de erori, cele mai frecvente fiind:

  • veniturile care nu au fost incluse în baza de calcul a pensiei;
  • sporurile și alte drepturi salariale nevalorificate;
  • perioadele de vechime în muncă neînregistrate sau incomplete;
  • contribuțiile interpretate greșit sau evidențiate eronat în dosarul de pensionare.

Cum se calculează pensia

Cuantumul pensiei este stabilit pe baza unui sistem de punctaj, care reflectă contribuțiile realizate de-a lungul vieții profesionale. Calculul se face în funcție de mai mulți factori esențiali, dintre care cei mai importanți sunt:

Emiterea deciziei de pensionare determină încetarea raportului de serviciu, chiar dacă se ceruse suspendarea pensiei
  • punctajul total acumulat de asigurat;
  • stagiul de cotizare realizat;
  • veniturile pentru care au fost plătite contribuții la sistemul de asigurări sociale.

Aceste elemente formează baza de calcul a pensiei, iar orice eroare apărută în evidențierea lor poate conduce direct la stabilirea unui cuantum mai mic decât cel cuvenit în mod legal.

În esență, dacă pensia a fost stabilită greșit, există dreptul legal de a solicita corectarea acesteia, fie prin recalculare, fie prin contestație, în termenele prevăzute de lege. Verificarea atentă a documentelor din dosarul de pensionare este esențială, deoarece chiar și omisiuni aparent minore pot avea un impact semnificativ asupra cuantumului final al pensiei și pot duce la pierderi financiare pe termen lung.

Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii

Numeroase plângeri privind activitatea unor case de pensii, inclusiv din străinătate, au fost trimise anul trecut Avocatului Poporului, în general fiind semnalate greșeli de calcul sau neefectuarea recalculării pensiilor în baza noii legi, dar și întârzieri majore de aplicare a acesteia.

Cele mai multe petiţii adresate de pensionari se referă la aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, mai precis la disfuncții în implementarea unui sistem informatic integrat, acestea și volumul mare de lucrări de la nivelul caselor de pensii generând mari întârzieri în soluționarea cererilor.

Drepturile pensionarilor, încălcate de unele case de pensii, inclusiv din străinătate

Prin petiţiile trimise către Avocatul poporului au fost exprimate critici vizând:

- întârzieri în soluţionarea cererilor de revizuire a pensiei, de stabilire a drepturilor de pensie sau de trecere de la un tip de pensie la altul;

- maniera în care unele case teritoriale de pensii au procedat la calcularea sau recalcularea pensiilor cu calcularea greșită a punctajului sau neluarea în considerare de către casele de pensii a tuturor documentelor depuse;

- modul de stabilire a cuantumului pensiei persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale/deosebite de muncă;

- dificultăți în obţinerea unor adeverinţe care să ateste vechimea ori cuantumul salariilor şi al sporurilor cu caracter permanent necesare la recalcularea pensiilor;

- întârzieri în plata drepturilor de pensie stabilite;

- suspendarea plăţii pensiilor;

- refuzul caselor de pensii de a pune în executare hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-au stabilit drepturi de pensie;

- dificultăţi în obţinerea în România a unei pensii internaţionale sau comunitare;

- comportamentul abuziv al unor angajaţi ai caselor de pensii.

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
mediafax.ro
image
Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Joia Luminată sau ”Joia Necurată”. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Cum au comentat Teo Trandafir și Ilinca Vandici dezvăluirile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner: „Ce faci? Pui bodyguard la ușă?”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Click!

image
Valentin Sanfira, atac după divorț! Artistul rupe tăcerea și reacționează dur în online
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson