Foto Parada de la Arcul de Triumf în imagini. Cum au sărbătorit Ziua Națională românii strânși în Capitală

Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională a României. Evenimentul este marcat prin ceremonii desfășurate în toată țara, în special în Capitală, unde a avut loc parada militară de la Arcul de Triumf.

Parada militară de 1 Decembrie, organizată în Capitală, a avut loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și a reunit peste 2.900 de militari. La eveniment a fost prezent și Nicușor Dan, care a participat pentru prima oară în calitate de Președinte.

Printre oficialii care au participat la parada de la Arcul de Triumf s-au numărat, de asemenea, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Chiar dacă vremea înnorată a stricat planurile, astfel că au decolat doar elicopterele, oamenii au reușit să se bucure în continuare de spectacol.

→ Imaginea 1/7: Parada 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos George Calin (9) jpg

Nicușor Dan a dat mâna cu veteranii

La sfârșitul paradei, Nicușor Dan a salutat tribuna oficială și a dat mâna cu cei aflați acolo.

Oficialii s-au retras, dar Nicușor Dan a rămas să dea mâna cu un veteran de război și cu mai mulți militari. El a făcut fotografii cu aceștia, iar apoi s-a plimbat printre mulțimea adunată aproape două ore.

→ Imaginea 1/4: Parada 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos George Calin (12) jpg

Ținuta care a atras toate privirile

Printre cei prezenți s-a aflat și judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, care a atras toate privirile grație ținutei ei colorate. Ea a purtat o pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, o geantă office şi jeans albastru.

Aceasta s-a aflat chiar lângă fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi lângă colegii săi magistraţi.

→ Imaginea 1/2: Iuliana Scântei la parada de la Arcul de Triumf FOTO Mediafax

Semnificația zilei de 1 decembrie

Pe 1 Decembrie, românii celebrează Ziua Națională – o dată cu o puternică încărcătură simbolică pentru poporul și statul român. Ea marchează evenimentele istorice de la Alba Iulia, din 1918, când românii din Transilvania s-au adunat pentru a cere unirea cu România.

Deși România Mare avea să se constituie propriu-zis în 1920, atunci când a fost recunoscută pe plan internațional, prin Tratatul de la Paris, ziua de 1 decembrie 1918 este deosebit de importantă pentru mesajul simbolic, social și politic transmis de ardeleni marilor puteri dar și tuturor națiunilor europene.