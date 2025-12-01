search
Luni, 1 Decembrie 2025
Foto Parada de la Arcul de Triumf în imagini. Cum au sărbătorit Ziua Națională românii strânși în Capitală

Publicat:

Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională a României. Evenimentul este marcat prin ceremonii desfășurate în toată țara, în special în Capitală, unde a avut loc parada militară de la Arcul de Triumf.

Parada de 1 decembrie 2025 FOTO Inquam photos / George Calin
Parada de 1 decembrie 2025 FOTO Inquam photos / George Calin

Parada militară de 1 Decembrie, organizată în Capitală, a avut loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și a reunit peste 2.900 de militari. La eveniment a fost prezent și Nicușor Dan, care a participat pentru prima oară în calitate de Președinte.

Printre oficialii care au participat la parada de la Arcul de Triumf s-au numărat, de asemenea, premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Oana Gheorghiu şi Marian Neacşu, miniştrii Alexandru Rogobete, Oana Ţoiu, Ciprian Şerban, Radu Miruţă, Cătălin Predoiu - , fostul preşedinte Traian Băsescu, preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, judecători ai Curţii Constituţionale, reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Chiar dacă vremea înnorată a stricat planurile, astfel că au decolat doar elicopterele, oamenii au reușit să se bucure în continuare de spectacol.

Parada 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos George Calin (10) jpg
Parada 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos George Calin (8) jpg
Parada 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos George Calin (2) jpg
Parada militara 1 decembrie 2025 Foto Inquam Photos George Calin (5) jpg
Parada militara 1 decembrie 2025 Foto Inquam Photos George Calin (3) jpg
Parada militara 1 decembrie 2025 Foto Inquam Photos George Calin (4) jpg

Nicușor Dan a dat mâna cu veteranii

La sfârșitul paradei, Nicușor Dan a salutat tribuna oficială și a dat mâna cu cei aflați acolo.

Oficialii s-au retras, dar Nicușor Dan a rămas să dea mâna cu un veteran de război și cu mai mulți militari. El a făcut fotografii cu aceștia, iar apoi s-a plimbat printre mulțimea adunată aproape două ore.

Nicusor Dan baie de multime 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos Octav Ganea (1) jpg
Nicusor Dan baie de multime 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos Octav ganea (3) jpg
Nicusor Dan baie de multime 1 decembrie 2025 Foto Inquam photos Octav ganea (5) jpg

Ținuta care a atras toate privirile

Printre cei prezenți s-a aflat și judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, care a atras toate privirile grație ținutei ei colorate. Ea a purtat o pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, o geantă office şi jeans albastru.

Aceasta s-a aflat chiar lângă fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi lângă colegii săi magistraţi.

Iuliana Scântei la parada de la Arcul de Triumf FOTO Mediafax
Imaginea 1/2: Iuliana Scântei la parada de la Arcul de Triumf FOTO Mediafax
Iuliana Scântei la parada de la Arcul de Triumf FOTO Mediafax
Iuliana Scantei Nicusor Dan Parada FOTO Captură video

Semnificația zilei de 1 decembrie

Pe 1 Decembrie, românii celebrează Ziua Națională – o dată cu o puternică încărcătură simbolică pentru poporul și statul român. Ea marchează evenimentele istorice de la Alba Iulia, din 1918, când românii din Transilvania s-au adunat pentru a cere unirea cu România.

Deși România Mare avea să se constituie propriu-zis în 1920, atunci când a fost recunoscută pe plan internațional, prin Tratatul de la Paris, ziua de 1 decembrie 1918 este deosebit de importantă pentru mesajul simbolic, social și politic transmis de ardeleni marilor puteri dar și tuturor națiunilor europene.

