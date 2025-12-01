Nicușor Dan, baie de mulțime după paradă. Ce mesaj le-a transmis românilor și ce spune despre șefia MApN

După ce parada militară s-a încheiat, președintele Nicușor Dan a rămas și a dat mâna cu oficialii aflați la eveniment, iar apoi a rămas să facă poze cu mulțimea strânsă.

La finalul paradei militare, Nicușor Dan a rămas pentru o baie de mulțime, în timp ce restul oficialilor care au asistat la paradă au plecat după terminarea ceremoniei.

Șeful statului a stat aproape 2 ore printre oamenii strânși la paradă, făcând fotografii și dând mâna cu mai mulți dintre ei.

Întrebat la final ce mesaj are pentru români, șeful statului a spus: "E o zi de sărbătoare azi. La mulți ani tuturor românilor. Îi invit să continuă să creadă în țara asta, și pe cei de aici, și pe cei din diaspora. Are un mare potențial. Am fost impresionat ce mulți oameni au venit".

Despre mesajul transmis de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru poporul român, cu prilejul Zilei Naţionale, şeful statului a arătat că, aşa cum a spus de multe ori, ”relaţia cu Statele Unite este o relaţie trainică, consolidată pe multe paliere şi e un gest firesc”.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, apoi, cum vede faptul că România sărbătorește Ziua Națională fără un ministru al Apărării, în contextul tensionat al războiului din Ucraina.

"Domnul Miruţă este ministru interimar", a răspuns Nicușor Dan. În cele din urmă el a adăugat că "este zi de sărbătoare, să nu facem politică."

A fost prima paradă militară de 1 Decembrie la care Nicușor Dan a participat în calitate de președinte.