DIICOT a deschis dosar penal după atacul cibernetic de la Apele Române. Cercetările sunt făcute in rem

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat deschiderea unui dosar penal în urma atacului cibernetic de tip ransomware care a vizat, sâmbătă, 20 decembrie, infrastructura IT a Administrației Naționale „Apele Române”.

Dosarul a fost înregistrat la nivelul Structurii Centrale, iar cercetările sunt efectuate in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, transmite DIICOT într-un comunicat de presă.

Investigațiile au fost declanșate ca urmare a unei plângeri penale formulate de Administrația Națională „Apele Române”, care a reclamat atacul informatic în urma căruia persoane necunoscute au accesat sistemele instituției, „atac informatic ce a avut ca rezultat criptarea datelor informatice aflate pe dispozitivele și serverele atacate.”

Activitățile de urmărire penală sunt desfășurate în colaborare cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

DIICOT subliniază că, în această etapă a procesului penal, nu sunt formulate acuzații împotriva unor persoane, „ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice.”

Atacul cibernetic a vizat infrastructura IT a majorității administrațiilor bazinale din țară.