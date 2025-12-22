Spaniolii din satele afectate de incendiile din vară au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun

După un an devastator marcat de incendii la La Bañeza și un accident minier mortal la Villablino, locuitorii celor două comunități spaniole din Castilla y León au primit o veste neașteptată: au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun „El Gordo”.

Potrivit The Guardian incendiile din satul La Bañeza din august au distrus 55.000 de hectare de pădure, au ucis trei persoane și au strămutat alte 8.000.

În Villablino, cinci localnici au murit într-un accident minier în martie.

Javier Carrera, primarul din La Bañeza, a declarat că victoria de luni a produs „o avalanșă de emoții după un an atât de teribil”.

„Câștigarea la loterie, pe lângă faptul că este un motiv de bucurie și entuziasm, este ceva care a căzut din ceruri într-un loc care are atât de multă nevoie de asta”, a spus Carrera.

El Gordo, sau „Grasul”, cum este cunoscută loteria de Crăciun, are 100.000 de numere. Fiecare număr este repetat în 198 de serii, iar fiecare serie este împărțită în 10 décimos (zecimi). Astfel, același număr câștigător poate fi deținut în total de 1.980 de ori.

Fiecare décimo costă 20 € și numărul câștigător plătește 400.000 de euro pentru fiecare décimo. În La Bañeza au fost vândute 117 serii, ceea ce înseamnă 468 de milioane de euro de împărțit între locuitori.

Există mii de premii mai mici, iar numerele sunt selectate într-un ritual televizat de o zi întreagă de către copiii de la școala San Ildefonso din Madrid, care cântă fiecare număr și premiul asociat.

Printre numeroasele superstiții legate de El Gordo se află tradiția de a cumpăra un bilet într-un loc care a suferit o tragedie, pe baza ideii că fulgerul nu lovește de două ori și că norocul urmează ghinionul. Acum, după un an teribil, norocul a surâs locuitorilor ghinioniști din La Bañeza și Villablino.