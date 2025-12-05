OUG pentru limitarea eliberărilor de țigarete înainte de majorarea accizelor. Noi obligații și accize pentru vinuri și produse din tutun

Guvernul a adoptat vineri, 5 decembrie, o ordonanță de urgență care introduce un mecanism de limitare a eliberărilor pentru consum de țigarete în ultimele trei luni înainte de majorarea accizelor. Măsura modifică Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale - din Codul Fiscal, potrivit unui comunicat.

Potrivit ordonanței, antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, importatorii autorizați și destinatarii certificați vor avea plafonată cantitatea de țigarete pe care o pot introduce pe piață înainte de creșterea accizelor. Pentru nerespectarea noilor limite au fost introduse sancțiuni.

Actul normativ introduce reglementări exprese privind includerea micilor producători independenți de vinuri liniștite (cu tărie alcoolica de minimum 8,5% vol.) între plătitorii de accize.

„O altă prevedere vizează instituirea unor reglementări exprese privind introducerea micilor producători independenți de vinuri liniștite în categoria plătitorilor de accize, stabilirea momentului eliberării pentru consum care atrage plata accizelor la bugetul de stat şi obligația de plată a accizelor ca urmare a introducerii prin Legea nr. 141/2025 a unui nivel de acciză pentru vinurile liniștite. Totodată, se instituie o dispoziție tranzitorie privind termenul de plată a accizelor pentru vinurile liniștite comercializate de către micii producători independenți începând cu data de 1 august 2025, dată de la care a intervenit obligația de plată a accizelor şi până la intrarea în vigoare a noilor prevederi”, precizează Guvernul, potrivit Agerpres.

Accize noi pentru tutunul de mestecat și pentru uz nazal

OUG extinde sfera produselor supuse accizelor nearmonizate, incluzând tutunul pentru mestecat, tutunul pentru uz nazal. Se mai prevede instituirea de la data de 15 decembrie a unei accize nearmonizate de 1.172,45 lei/kg pentru aceste produse.

Operatorii economici care produc, achiziționează sau importă astfel de produse vor fi obligați să se autorizeze la autoritatea competentă.

Totodată, sunt stabilite limite cantitative pentru persoanele fizice care introduc ocazional produse din tutun din alte state membre, în scop personal, pentru a preveni introducerea ilegală pe piață a produselor supuse accizelor.

Registru electronic pentru sancțiuni

Ordonanța prevede și crearea unui Registru electronic de evidență centralizată a sancțiunilor, gestionat de Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală, și Ministerul Afacerilor Interne.

În plus, Guvernul a decis suspendarea până la 1 noiembrie 2026 a aplicării sancțiunilor pentru emiterea bonurilor fiscale fără cod QR, pentru a permite operatorilor economici să se conformeze noilor cerințe tehnice.