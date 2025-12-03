O mașină care nu a oprit la semnalul polițiștilor din Botoșani a fost urmărită până în Suceava, unde s-a răsturnat. Ce au găsit oamenii legii

O mașină care a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor din Botoșani a fost urmărită pe mai multe kilometri, până într-o localitate din județul Suceava, unde autoturismul s-a răsturnat. Șoferul a reușit să fugă, însă pasagerul, un bărbat de 43 de ani din Suceava, a fost prins și reținut pentru 24 de ore. În autoturism au fost descoperite țigări de contrabandă.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au anunțat, miercuri, că un echipaj de Poliție Rutieră, aflat în patrulare cu o autospecială neinscripționată dotată cu radar, a surprins două autoturisme care circulau cu viteză neregulamentară pe DN 29C, în comuna Vârfu Câmpului.

„Polițiștii au efectuat semnal de oprire, folosind mijloacele acustice și luminoase, iar cele două autoturisme, înmatriculate în județul Suceava, au oprit pe partea dreaptă a drumului. Ulterior, în momentul în care unul dintre polițiști s-a apropiat de cel de-al doilea autoturism, conducătorul auto a accelerat și a plecat brusc de pe loc, forțându-l pe acesta să se ferească, pentru a nu fi acroșat”, au transmis reprezentanții IPJ Botoșani, potrivit News.ro.

Polițiștii au pornit în urmărire imediat, cu mijloacele acustice și luminoase ale autospecialei pornite.

Mașina se răstoarnă, iar pasagerul este prins

Urmărirea s-a încheiat în comuna Zvoriștea, județul Suceava, unde autoturismul urmărit s-a răsturnat în afara carosabilului. Cei doi bărbați aflați în mașină au reușit să fugă, însă polițiștii l-au prins pe pasagerul de 43 de ani, din Suceava.

În mașină, oamenii legii au descoperit cinci cutii ce conțineau 2.500 de pachete de țigarete fără timbru. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru contrabandă și dus în arestul IPJ Botoșani.