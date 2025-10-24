Captură uriașă de țigări în Republica Moldova: erau ascunse în vehicule cu plante decorative destinate României

Peste 1.800.000 de țigarete, ascunse printre plante decorative, au fost depistate în două vehicule destinate Bucureștiului. Captura uriașă a fost înregistrată la punctul de trecere a frontierei Lipcani–Rădăuți-Prut, potrivit reprezentanților Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Cele două vehicule s-au prezentat în punctul de trecere a frontierei Lipcani–Rădăuți-Prut, susținând că urmează să transporte puieți decorativi, însă în realitate încercau să introducă prin contrabandă sute de pachete de țigări pe piața neagră din România. Vameșii au ajuns la această concluzie după ce au inițiat verificări minuțioase ale celor două mijloace de transport.

,,În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate cutii cu țigări nedeclarate autorității vamale – 59 și, respectiv, 130 de cutii, fiecare conținând câte 500 pachete de țigări de marcă autohtonă. În total, au fost ridicate 1.890.000 de țigarete”, au informat reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Descinderi și încătușări

După controlul riguros, au urmat percheziții în nordul și în centrul Republicii Moldova.

,,Țigaretele, camioanele, telefoanele mobile, înscrisurile de ciornă și alte suporturi de informații au fost ridicate pentru examinare”, au adăugat vameșii moldoveni.

,,Suplimentar, la Briceni ofițerii Inspectoratului de Poliție au depistat la figuranți mai multe arme deținute ilegal, precum și sute de cartușe – încălcări care de asemenea vor fi supuse cercetării de către autorități”, au adăugat reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

De asemenea, au avut loc rețineri: șase moldoveni, cu vârste între 21 și 53 de ani, din raionul Briceni din nordul țării vecine, au fost încătușați. Aceștia sunt suspectați de implicare în schema de contrabandă cu țigări, iar procurorii PCCOCS urmează să le înainteze statul de învinuit.

,,Urmează ca Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale să formuleze învinuirile pentru tentativă de contrabandă, în vederea continuării investigării dosarului penal, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, au adăugat procurorii moldoveni.

Autoritățile moldovene investighează cazul pentru a stabili toate persoanele implicate în schema de contrabandă.