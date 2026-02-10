Scandal la IPJ Mureş după cazul Emil Gânj. Europol reclamă că poliţiştii care l-au căutat luni bune nu şi-au primit banii pe orele suplimentare

Zeci de polițiști din Mureș care au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj acuză că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare, iar Sindicatul Europol susține că unii dintre ei ar fi fost chiar amenințați cu controale dacă își cer drepturile.

Sindicatul Europol a semnalat luni, 9 februarie, că mai mulți polițiști din județul Mureș, implicați în operațiunile de căutare și investigare în cazul criminalului Emil Gânj bărbatul care şi-a ucis fost iubită şi i-a incendiat casa pentru a distruge probele, nu au fost plătiți pentru sutele de ore suplimentare lucrate, deși li s-ar fi promis compensarea acestora.

De asemenea, reprezentanții sindicali susțin că agenții și ofițerii care au cerut respectarea drepturilor salariale ar fi fost supuși presiunilor și amenințărilor cu verificări disciplinare.

Potrivit organizației sindicale, este vorba despre polițiști care au participat timp de mai multe luni la activități operative intense, desfășurate zi și noapte, după comiterea crimei care a generat un val de reacții publice și dezbateri privind eficiența mecanismelor de protecție a victimelor violenței domestice.

„Cazul ultramediatizat al omorului din Județul Mureș, care a atras largi discuții publice privind eficiența legislației privind violența domestică și protecția victimelor, a fost gestionat prin efortul a sute de polițiști, trimiși pe teren zi și noapte, în acțiuni investigative și de căutare ale criminalului.

Activitățile dispuse în acest caz, deopotrivă de conducerea IPJ Mureș cât și de conducerea IGPR, au făcut ca sute de polițiști să presteze ore suplimentare, sub promisiunea că acestea vor fi compensate cu timpul liber corespunzător sau plătite, dacă o compensare cu timp liber nu va fi posibilă”, arată Sindicatul Europol.

Sindicaliștii susțin că, în prezent, zeci de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Mureș se confruntă cu refuzul conducerii de a le recunoaște și plăti orele lucrate peste program. Mai mult, aceștia reclamă că tocmai șefii care au dispus activitățile operative ar bloca acum procedurile administrative necesare pentru decontarea orelor suplimentare.

„Zilele acestea, zeci de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mureș sunt umiliți și privați de drepturile salariale cuvenite, tocmai de șefii care i-au obligat să presteze sute de ore suplimentare. Colegii noștri au stat luni la rând în prima linie a activităților polițienești, implicându-se total în investigarea, cercetarea și căutarea criminalului condamnat, Gânj Emil, fiind supuși unui program de lucru infernal, cu sute de ore suplimentare prestate într-o perioadă foarte scurtă de timp”, transmite Europol.

Spre cine arată cu degetul Europol

În comunicat este indicat nominal șeful Serviciului de Investigații Criminale, despre care sindicatul afirmă că ar fi coordonat activitățile și care, ulterior, ar fi respins solicitările privind plata orelor suplimentare și ar fi recurs la presiuni asupra subordonaților.

„Aceste activități au fost dispuse de șeful Serviciului de Investigații Criminale, nimeni altul decât Comisarul Șef Roșiu Bogdan, cel care la momentul comiterii omorului a ocupat funcția de Adjunct pe linie de Ordine Publică al Șefului IPJ Mureș, care astăzi a ales să-i trateze cu dispreț, să-i amenințe cu represiuni pe colegii care solicită plata orelor suplimentare și să le pună piedici administrative absurde, în compensarea timpului suplimentar prestat în interesul instituției, pentru investigarea, a probabil celui mai complex și dificil caz, din istoria IPJ Mureș!”, susține organizația.

Reprezentanţii poliţiştilor subliniază, totodată, că responsabilitatea întocmirii documentelor pentru plata orelor suplimentare revine conducerii care a dispus aceste activități, iar neîndeplinirea procedurilor ar produce prejudicii financiare directe polițiștilor implicați.

„Responsabilitatea de a întocmi documentele necesare pentru plata orelor suplimentare, reprezintă o obligație legală a celor care dispun orele suplimentare, obligație de serviciu care rămasă neîndeplinită, generează prejudicii financiare semnificative colegilor noștri”, arată sursa citată.

Şedinţă de „detensionare” cu ameninţări

Mai mult, potrivit aceleiaşi surse, în contextul tensiunilor interne, ar fi fost organizată o ședință de „detensionare”, însă mesajul transmis polițiștilor ar fi fost unul de avertizare.

„Pe fondul nemulțumirilor tot mai acute ale colegilor noștri, cu referire la această situație, în data de 05.02.2026, a fost organizată o ședință de «,detensionare» a spiritelor.

Cu acest prilej, în loc să vină cu soluții, șeful Serviciului de Investigații Criminale, a preferat să-și intimideze proprii lucrători, sugerând că, dacă vor îndrăzni să își ceară drepturile salariale, legale, de altfel, privind plata orelor suplimentare, vor avea parte de controale și repercusiuni venite din partea IGPR”, se menționează în comunicatul citat.

„Suntem curioși dacă șeful Poliției Române, Chestorul General de poliție Benone Matei, a acreditat acțiunile conducerii IPJ Mureș, de a nu plăti orele suplimentare prestate de polițiștii unității în infamul caz, Emil Gânj, și dacă a permis șefilor din IPJ Mureș să-i folosească numele în justificarea neplății acestor drepturi salariale”, mai transmite Europol, care subliniază că polițiștii implicați în operațiunile de căutare a lui Emil Gânj ar fi fost nevoiți să renunțe la concedii și zile libere, acumulând oboseală extremă, fără a beneficia ulterior nici de recuperare, nici de plata orelor lucrate peste program.

„Nu doar că acestor polițiști li se refuză plata pentru efortul lor, dar sunt împinși să accepte sacrificii personale fără precedent: au fost în imposibilitate de a beneficia de concedii de odihnă, au muncit până la epuizare inclusiv în zilele libere, uneori renunțând la dreptul de a beneficia de concediul legal de 21 de zile. Răsplata pentru această loialitate și dedicare? Indiferență, piedici birocratice și amenințări directe din partea șefilor”, acuză Europol.