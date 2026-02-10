search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal la IPJ Mureş după cazul Emil Gânj. Europol reclamă că poliţiştii care l-au căutat luni bune nu şi-au primit banii pe orele suplimentare

0
0
Publicat:

Zeci de polițiști din Mureș care au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj acuză că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare, iar Sindicatul Europol susține că unii dintre ei ar fi fost chiar amenințați cu controale dacă își cer drepturile.

politisti cautari emil gânj foto sindicatul europol jpg

Sindicatul Europol a semnalat luni, 9 februarie, că mai mulți polițiști din județul Mureș, implicați în operațiunile de căutare și investigare în cazul criminalului Emil Gânj bărbatul care şi-a ucis fost iubită şi i-a incendiat casa pentru a distruge probele, nu au fost plătiți pentru sutele de ore suplimentare lucrate, deși li s-ar fi promis compensarea acestora.

De asemenea, reprezentanții sindicali susțin că agenții și ofițerii care au cerut respectarea drepturilor salariale ar fi fost supuși presiunilor și amenințărilor cu verificări disciplinare.

Potrivit organizației sindicale, este vorba despre polițiști care au participat timp de mai multe luni la activități operative intense, desfășurate zi și noapte, după comiterea crimei care a generat un val de reacții publice și dezbateri privind eficiența mecanismelor de protecție a victimelor violenței domestice.

„Cazul ultramediatizat al omorului din Județul Mureș, care a atras largi discuții publice privind eficiența legislației privind violența domestică și protecția victimelor, a fost gestionat prin efortul a sute de polițiști, trimiși pe teren zi și noapte, în acțiuni investigative și de căutare ale criminalului.

Activitățile dispuse în acest caz, deopotrivă de conducerea IPJ Mureș cât și de conducerea IGPR, au făcut ca sute de polițiști să presteze ore suplimentare, sub promisiunea că acestea vor fi compensate cu timpul liber corespunzător sau plătite, dacă o compensare cu timp liber nu va fi posibilă”, arată Sindicatul Europol.

Sindicaliștii susțin că, în prezent, zeci de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Mureș se confruntă cu refuzul conducerii de a le recunoaște și plăti orele lucrate peste program. Mai mult, aceștia reclamă că tocmai șefii care au dispus activitățile operative ar bloca acum procedurile administrative necesare pentru decontarea orelor suplimentare.

„Zilele acestea, zeci de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mureș sunt umiliți și privați de drepturile salariale cuvenite, tocmai de șefii care i-au obligat să presteze sute de ore suplimentare. Colegii noștri au stat luni la rând în prima linie a activităților polițienești, implicându-se total în investigarea, cercetarea și căutarea criminalului condamnat, Gânj Emil, fiind supuși unui program de lucru infernal, cu sute de ore suplimentare prestate într-o perioadă foarte scurtă de timp”, transmite Europol.

Spre cine arată cu degetul Europol

În comunicat este indicat nominal șeful Serviciului de Investigații Criminale, despre care sindicatul afirmă că ar fi coordonat activitățile și care, ulterior, ar fi respins solicitările privind plata orelor suplimentare și ar fi recurs la presiuni asupra subordonaților.

Citește și: Complicele lui Emil Gânj la crima din 2011, adus din Germania în România. Are de executat câţiva ani de închisoare

„Aceste activități au fost dispuse de șeful Serviciului de Investigații Criminale, nimeni altul decât Comisarul Șef Roșiu Bogdan, cel care la momentul comiterii omorului a ocupat funcția de Adjunct pe linie de Ordine Publică al Șefului IPJ Mureș, care astăzi a ales să-i trateze cu dispreț, să-i amenințe cu represiuni pe colegii care solicită plata orelor suplimentare și să le pună piedici administrative absurde, în compensarea timpului suplimentar prestat în interesul instituției, pentru investigarea, a probabil celui mai complex și dificil caz, din istoria IPJ Mureș!”, susține organizația.

Reprezentanţii poliţiştilor subliniază, totodată, că responsabilitatea întocmirii documentelor pentru plata orelor suplimentare revine conducerii care a dispus aceste activități, iar neîndeplinirea procedurilor ar produce prejudicii financiare directe polițiștilor implicați.

„Responsabilitatea de a întocmi documentele necesare pentru plata orelor suplimentare, reprezintă o obligație legală a celor care dispun orele suplimentare, obligație de serviciu care rămasă neîndeplinită, generează prejudicii financiare semnificative colegilor noștri”, arată sursa citată.

Şedinţă de „detensionare” cu ameninţări

Mai mult, potrivit aceleiaşi surse, în contextul tensiunilor interne, ar fi fost organizată o ședință de „detensionare”, însă mesajul transmis polițiștilor ar fi fost unul de avertizare.

„Pe fondul nemulțumirilor tot mai acute ale colegilor noștri, cu referire la această situație, în data de 05.02.2026, a fost organizată o ședință de «,detensionare» a spiritelor.

Cu acest prilej, în loc să vină cu soluții, șeful Serviciului de Investigații Criminale, a preferat să-și intimideze proprii lucrători, sugerând că, dacă vor îndrăzni să își ceară drepturile salariale, legale, de altfel, privind plata orelor suplimentare, vor avea parte de controale și repercusiuni venite din partea IGPR”, se menționează în comunicatul citat.

„Suntem curioși dacă șeful Poliției Române, Chestorul General de poliție Benone Matei, a acreditat acțiunile conducerii IPJ Mureș, de a nu plăti orele suplimentare prestate de polițiștii unității în infamul caz, Emil Gânj, și dacă a permis șefilor din IPJ Mureș să-i folosească numele în justificarea neplății acestor drepturi salariale”, mai transmite Europol, care subliniază că polițiștii implicați în operațiunile de căutare a lui Emil Gânj ar fi fost nevoiți să renunțe la concedii și zile libere, acumulând oboseală extremă, fără a beneficia ulterior nici de recuperare, nici de plata orelor lucrate peste program.

„Nu doar că acestor polițiști li se refuză plata pentru efortul lor, dar sunt împinși să accepte sacrificii personale fără precedent: au fost în imposibilitate de a beneficia de concedii de odihnă, au muncit până la epuizare inclusiv în zilele libere, uneori renunțând la dreptul de a beneficia de concediul legal de 21 de zile. Răsplata pentru această loialitate și dedicare? Indiferență, piedici birocratice și amenințări directe din partea șefilor”, acuză Europol.

Târgu-Mureş

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
”Șoc în fotbal”: a fost ucis pe stradă! Fratele său, principalul suspect, a fugit. Camerele de supraveghere au surprins totul
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Cât a ajuns să coste să îți dai copilul la o școală privată în 2026. Tot mai mulți părinți renunță din cauza cheltuielilor prea mari
playtech.ro
image
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge și la 1.000 de lei de familie
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Presa din Rusia vorbește de Moartea României! Experții rușii iau în discuție un posibil atac nuclear: Distrugerea Bucureştiului...
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Viețile secrete ale nevestelor de mormoni
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Iris Anna, fiica cea mare a lui Nicolae al României din relația cu Nicoleta Cîrjan Facebook, captură de ecran jpg
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal