Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să accepte încetarea focului de-a lungul actualei linii a frontului, pentru a face posibile negocierile de pace. Într-un interviu acordat Al Jazeera, el a precizat însă că Kievul nu va accepta un acord negociat de SUA care ar obliga Ucraina să plătească pentru războiul purtat de Rusia.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Foto: AFP

„Suntem pregătiți pentru astfel de pași: să rămânem și să ne oprim acolo unde ne aflăm. Vorbim despre încetarea focului pe linia de contact. Este un compromis? Desigur, unul foarte mare. Înțelegem că el (liderul de la Kremlin, Vladimir Putin – n.red.) nu vrea să plece de pe pământul nostru. De aceea spunem: bine, hai să ne oprim aici și să trecem la diplomație“, a spus Zelenski.

Rusia ar putea pierde un milion de soldați dacă va încerca să cucerească încă șase mii de km² din Ucraina

Trupele rusești încearcă să ocupe încă șase mii de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. Cu toate acestea, dacă Rusia încearcă să cucerească un astfel de teritoriu, va pierde un milion de soldați, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera.

„Rușii spun că trebuie să cucerească încă șase mii de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean. Cu toate acestea, știu că pentru a cuceri atâția kilometri pătrați, au nevoie de un milion de oameni. Și vor pierde acest milion”, a subliniat el .

Liderul de la Kiev a remarcat că Donald Trump va rămâne în continuare președintele SUA, iar atribuțiile pe care i le conferă Constituția americană îi oferă suficiente pârghii. Zelenski și-a exprimat speranța că șeful Casei Albe va continua să caute o cale de încheiere a războiului, fără să pună întreaga responsabilitate pentru consecințele acestuia pe umerii Ucrainei, pe care o consideră o abordare greșită.

Potrivit Financial Times, emisarii speciali ai SUA le-au comunicat Bruxelles-ului și Kievului că vor să obțină semnarea unui acord de pace între Ucraina și Rusia înainte de începutul anului 2027, până când democrații își vor consolida poziția în Congres. În Europa, presiunea americană a fost descrisă drept foarte insistentă, iar oficialii au avertizat că dorința Washingtonului de a accelera negocierile ar putea duce la concesii importante din partea Ucrainei. Totodată, termenul stabilit de SUA este privit cu scepticism. Șeful Biroului președintelui, Kirilo Budanov, a numit un miracol încheierea unei înțelegeri până la Anul Nou, deși a recunoscut că toată lumea ar fi mulțumită dacă s-ar reuși.

Presiunile SUA

Zelenski a confirmat între timp informația publicată de Financial Times potrivit căreia SUA urmăresc semnarea acordului de pace până în ianuarie 2027. El a avertizat că o astfel de grabă ar putea însemna concesii semnificative din partea Kievului. Președintele a adăugat că, dacă negocierile nu se încheie până la termenul stabilit sau dacă părțile nu reușesc să convină asupra unui document acceptabil pentru Ucraina, Kievul le va cere partenerilor să crească sprijinul militar și să intensifice presiunea sancționatorie asupra Rusiei. Întrebat despre acest termen, Trump a răspuns doar râzând. Ulterior, el a afirmat că nu a stabilit niciun termen limită, dar că și-ar dori ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie cât mai repede.

Analiștii americani de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au arătat, între timp, că procedura propusă de SUA pentru aprobarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina ar putea complica și prelungi încheierea războiului, iar punerea ei în aplicare ar putea fi imposibilă. Potrivit acestora, negociatorii americani au luat în calcul pentru Kiev două variante: renunțarea la controlul asupra Donbasului în schimbul aderării depline la NATO sau înghețarea luptelor pe actuala linie a frontului, în cadrul unor înțelegeri privind garanțiile de securitate.

La sfârșitul lunii octombrie, Zelenski declarase deja că este gata să încheie un acord de încetare a războiului cu Rusia, pe baza înghețării luptelor de-a lungul actualei linii de contact. Atunci, președintele ucrainean a subliniat că Kievul nu va recunoaște teritoriile ocupate temporar drept ruse și nu va accepta să cedeze de bunăvoie alte teritorii.