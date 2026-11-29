Siegfried Mureșan critică PSD pentru majorările salariale despre care afirmă că au fost permise la companiile de stat și la regii, în timp ce pensionarii așteaptă indexarea pensiilor. El invocă OUG 47/2026 și acuză partidul că își favorizează propria clientelă.

Siegfried Mureșan, europarlamentar Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan acuză PSD că favorizează clientela de partid în detrimentul pensionarilor. În declarația sa, el susține că guvernul a permis majorări salariale la companiile de stat și la regii, în timp ce indexarea pensiilor se lasă așteptată.

„În programul de guvernare pe care l-am propus în septembrie, am spus clar că, odată redus deficitul, creșterea pensiilor va fi prioritatea noastră zero”, a scris Mureșan pe Facebook.

Mureșan afirmă că PSD a respins acel program de guvernare, promițând că va oferi mai mult odată ajuns la guvernare. „Iată că a dat. Și-a dat sieși”, comentează el.

În sprijinul criticilor sale, Mureșan invocă OUG 47/2026, despre care spune că a fost aprobată „pe șest”. Potrivit afirmațiilor sale, ordonanța ar fi permis majorările salariale la companiile de stat și la regii și ar fi devansat cu o lună aplicarea recompenselor de performanță la ANAF și Vamă.

„Când PSD ne critica spunând că oamenii suferă din cauza măsurilor noastre, acum e limpede la cine se referea: la oamenii săi de partid.”

Mureșan își încheie mesajul cu o nouă critică la adresa PSD: „Noi vrem să ajutăm oamenii care au nevoie, nu oamenii de care are PSD nevoie”.

Manole spune că pensiile cresc de la 1 ianuarie

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că pensiile vor crește de la 1 ianuarie, conform programului de guvernare, însă a pus în sarcina ministrului Finanțelor misiunea de a găsi sursele de finanțare.

Întrebat de unde vor fi bani pentru majorarea pensiilor, ministrul Muncii spune că acest lucru e responsabilitatea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare.

„La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze. ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală, așa cum Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată și să colecteze de acolo, prin amenzi și prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea. Dar Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele. Ăsta este rolul său”, a declarat Manole la Digi24.