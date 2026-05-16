search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rovinieta s-ar putea schimba radical. Șoferii ar urma să plătească în funcție de norma EURO

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Șoferii ar putea plăti roviniete diferențiate în funcție de norma EURO a mașinii, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor, care propune noi tarife începând cu 1 iulie. Costurile variază în funcție de durata de utilizare a drumurilor.

Șoferii ar putea plăti roviniete diferențiate în funcție de norma EURO a mașinii FOTO Alba24
Șoferii ar putea plăti roviniete diferențiate în funcție de norma EURO a mașinii FOTO Alba24

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a pus în dezbatere un proiect de Ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule şi nivelul rovinietei care se va aplica începând cu 1 iulie şi care va ţine cont de norma EURO, potrivit Agerpres.

Proiectul menționează că rovinieta se stabilește şi se aplică în funcţie de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini.

Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) şi al autoturismelor, pentru vehiculele electrice şi cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile şi 254 lei pentru un an.

În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile şi 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile şi 330 lei pentru un an.

În ceea ce privește vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone acestea vor fi cuprinse între 52 şi 67 lei pe o zi, 69 şi 90 lei pentru 10 zile, 110 şi 143 lei pentru 30 de zile, 173 şi 225 lei pentru 60 de zile şi 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun şi maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an.

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcţie de indicele preturilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de minister. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Un nou operator feroviar intră pe piața din România. Trenurile vor circula pe toate rutele din țară din decembrie 2027
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
gandul.ro
image
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
mediafax.ro
image
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
digisport.ro
image
ANAF lansează iBon, aplicația care îi recompensează pe români. De când va fi disponibilă și cum funcționează
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Obiectele din mașină pentru care poți primi amendă fără să îți dai seama. Mulți șoferi le transportă zilnic
playtech.ro
image
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Tragedie cumplită într-o stație de metrou. Un tată a doi copii a murit prins într-o scară rulantă, în timp ce oamenii treceau nepăsători pe lângă el
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum e posibil ca Australia să participe la Eurovision. Motivul pentru care o țară din afara Europei este concurentă
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
8 morți și 35 de răniți după ce un tren de marfă a lovit un autobuz plin cu pasageri. A urmat un incendiu devastator
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
radiant depiction empowered female sun goddess jpg
Ce are sufletul tău de vindecat, în funcție de data nașterii?
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas