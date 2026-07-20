Studiu alarmant pentru industria auto europeană: 726.000 de joburi, în pericol. Cum este afectată România

Trecerea de la motoarele pe benzină și motorină la mașinile electrice schimbă una dintre cele mai importante industrii ale Europei. Un studiu realizat de Institutul Fraunhofer pentru Inginerie Industrială arată că, în cel mai sever scenariu analizat, până în 2040 ar putea dispărea aproximativ 726.000 de locuri de muncă din sectorul sistemelor de propulsie, iar pierderile economice ar putea ajunge la 95 de miliarde de euro.

România nu este în afara acestei schimbări. Dacia, uzinele de componente și zecile de mii de angajați din industria furnizoare sunt conectați direct la transformarea prin care trece industria auto europeană. Pentru o țară care a construit o parte importantă din exporturi pe producția auto, întrebarea este cât de bine va reuși industria locală să se adapteze.

Concedierile din industria auto au început deja

Transformarea industriei auto nu mai este doar o prognoză pentru anul 2040. Producătorii și furnizorii europeni au început deja programe de reducere a costurilor, pe fondul încetinirii pieței automobilelor electrice, al concurenței chineze și al presiunii asupra marjelor de profit.

Volkswagen a anunțat un amplu program de restructurare, care include reducerea costurilor și ajustarea capacităților de producție. Grupul german a avertizat că industria auto europeană se confruntă cu o perioadă dificilă, determinată de schimbarea tehnologică și de concurența globală.

Și furnizorii tradiționali resimt presiunea. Bosch a anunțat reduceri de personal în mai multe divizii, inclusiv în activități legate de componente pentru motoare convenționale.

ZF Friedrichshafen, unul dintre cei mai mari producători de transmisii și componente auto, a anunțat la rândul său măsuri de reducere a costurilor și restructurare.

Mercedes-Benz Group și BMW își ajustează investițiile și strategiile industriale pentru a răspunde trecerii către electromobilitate.

Motivul este că un motor electric are mai puține componente decât unul cu ardere internă, iar o parte dintre activitățile tradiționale ale industriei devin mai puțin necesare.

Studiul care arată costul economic al renunțării la motoarele clasice

Analiza Institutului Fraunhofer pentru Inginerie Industrială (IAO) a evaluat patru scenarii privind evoluția industriei auto europene până în 2040 , potrivit Auto Motor Sport.

Studiul a fost comandat de organizațiile patronale Gesamtmetall, Südwestmetall și mai multe asociații industriale regionale din Germania. Printre partenerii proiectului s-au numărat companii precum BMW, Mercedes-Benz, Bosch, Mahle, Schaeffler și ZF.

Analiza vizează strict zona sistemelor de propulsie: motoare, transmisii, componente pentru motoare electrice și elemente asociate. Nu include toate locurile de muncă din industria auto și nici eventualele noi locuri create în domenii precum software, baterii sau servicii digitale.

În scenariul actual al legislației europene, care prevede eliminarea efectivă a vânzărilor de automobile noi cu emisii de CO₂ provenite din evacuare după 2035, pierderea estimată a valorii economice generate în Europa ajunge la aproximativ 95 de miliarde de euro până în 2040.

Un scenariu mai flexibil, în care motoarele convenționale ar rămâne pe piață mai mult timp, reduce pierderile, dar nu le elimină. Cea mai favorabilă variantă analizată presupune menținerea unor tehnologii diferite de propulsie pentru aproximativ jumătate dintre mașinile noi vândute în 2040, însă chiar și aici pierderea estimată este de aproximativ 60 de miliarde de euro.

726.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până în 2040

Sectorul european al sistemelor de propulsie are aproximativ 1,6 milioane de angajați în prezent, potrivit studiului.

În funcție de scenariu, autorii studiului estimează o reducere semnificativă a numărului de locuri de muncă din sectorul sistemelor de propulsie: aproximativ 375.000 până în 2030, circa 660.000 până în 2035 și până la 726.000 până în 2040.

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Unul dintre factorii care explică această evoluție este diferența dintre tehnologiile utilizate. Motoarele cu ardere internă necesită un număr mare de componente, precum sisteme de injecție, transmisii complexe, componente pentru evacuare și numeroase procese de fabricație specializate, susținând o rețea extinsă de producători și furnizori. Motoarele electrice au mai puține componente mecanice și presupun alte tehnologii și competențe, ceea ce modifică structura locurilor de muncă din industria auto.

Autorii studiului susțin că noile activități generate de electromobilitate nu vor compensa integral pierderile din industria tradițională.

Germania pierde cel mai mult. România este conectată direct la această schimbare

Germania este considerată una dintre cele mai afectate economii deoarece industria sa auto este construită în jurul producției de motoare, transmisii și componente mecanice.

Studiul estimează că valoarea creată în sectorul sistemelor de propulsie din Germania ar putea scădea cu aproximativ 54,2 miliarde de euro până în 2040, o reducere de aproximativ 64%.

Pentru România, efectele sunt importante deoarece industria auto reprezintă unul dintre cei mai mari exportatori și angajatori industriali.

Automobile Dacia este cel mai mare producător auto local și unul dintre cei mai importanți exportatori ai României. Uzina de la Mioveni a trecut deja prin procesul de electrificare odată cu producția modelului electric Dacia Spring, însă o mare parte a ecosistemului local este încă legată de tehnologii tradiționale.

România are sute de companii furnizoare care produc cablaje, componente metalice, sisteme de transmisie, elemente pentru motoare și alte piese utilizate în industria auto europeană.

Problema este că nu toate aceste activități se pot transfera automat către vehiculele electrice. Furnizorii care depind exclusiv de componente pentru motoare convenționale vor trebui să investească în tehnologii noi sau riscă să piardă contracte.

Motorul electric nu este singura problemă a industriei auto europene

Deși tranziția către electromobilitate accelerează schimbarea din industria auto, studiul arată că pierderile estimate nu sunt generate exclusiv de renunțarea la motoarele cu ardere internă.

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Autorii indică și alți factori care afectează competitivitatea industriei europene: costurile ridicate ale energiei, birocrația, procesele lungi de autorizare și reducerea cotei de piață a producătorilor europeni pe piețele globale.

În același timp, producătorii chinezi de automobile electrice au avansat rapid, susținuți de o industrie puternică a bateriilor și de costuri de producție mai reduse.

Studiul arată că provocarea pentru Europa nu este doar trecerea la mașini electrice, ci și capacitatea de a păstra în interiorul continentului activitățile economice și locurile de muncă generate de această transformare.

România intră într-o perioadă de tranziție pentru industria auto

România este una dintre țările europene unde industria auto are un rol important în economie, prin producția de automobile, componente și rețele extinse de furnizori.

Trecerea către electromobilitate poate crea noi oportunități în domenii precum producția de baterii, componente electronice, software auto și tehnologii pentru vehicule electrice. În același timp, furnizorii specializați în componente pentru motoare clasice trebuie să se adapteze la noua structură a pieței.

În lipsa unor investiții și a proceselor de reconversie industrială, o parte dintre locurile de muncă legate de tehnologiile tradiționale ar putea fi afectate.

Pentru România, schimbarea nu înseamnă doar înlocuirea unui tip de motor cu altul, ci transformarea unei industrii care are un rol important în exporturi și în ocuparea forței de muncă.