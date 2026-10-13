 Cine a pierdut și cine a câștigat la salarii în august: industria auto, cea mai mare scădere. Domeniul în care angajații au dat lovitura | adevarul.ro
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Cine a pierdut și cine a câștigat la salarii în august: industria auto, cea mai mare scădere. Domeniul în care angajații au dat lovitura

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Câștigul salarial mediu net din România a fost de 5.688 de lei în august 2026, în scădere cu 2,3% față de luna precedentă, dar cu 5,6% peste nivelul înregistrat în august 2025, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică. În timp ce industria auto s-a prăbușit cu aproape 20% din cauza concediilor și a tăierii primelor, angajații din domeniul jocurilor de noroc și pariurilor au dat lovitura, marcând cea mai mare creștere salarială din economie.

Salariul mediu net a scăzut cu peste două procente în august
Salariul mediu net a scăzut cu peste două procente în august Foto: Shutterstock

În august salariul mediu brut s-a situat la 9.497 de lei, cu 212 lei mai puțin decât în iulie, în timp ce salariul mediu net a scăzut cu 132 de lei, de la 5.820 de lei la 5.688 de lei, arată INS.  

IT-iștii și angajații din petrol și gaze au cele mai mari salarii

Cele mai ridicate câștiguri salariale nete au fost înregistrate în sectorul IT, respectiv în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde salariul mediu net a ajuns la 13.010 lei.

Pe locul al doilea se află sectorul de extracție a petrolului și gazelor naturale, cu un salariu mediu net de 11.760 de lei.

La polul opus, cele mai mici venituri au fost raportate în pescuit și acvacultură - 2.998 lei și alte activități de servicii - 2.985 lei. 

De ce au scăzut salariile în august

Potrivit INS, diminuarea câștigului salarial mediu net în majoritatea sectoarelor economice este explicată prin faptul că în lunile anterioare au fost acordate prime, bonusuri, ajutoare financiare, drepturi în natură sau sume din profit.

De asemenea, scăderile au fost influențate de niveluri mai reduse ale activității economice, de încasări mai mici în anumite domenii și de perioada concediilor de odihnă, când unele beneficii salariale nu sunt acordate.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete
Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete Foto: INS

Industria auto, cea mai mare scădere salarială

Cele mai importante diminuări ale salariului mediu net au fost raportate în:

- fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor: minus 18,3%;

- activități de arhitectură și inginerie;

- activități juridice și de contabilitate;

- fabricarea altor mijloace de transport;

- extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Scăderi au mai fost înregistrate și în industria textilă, fabricarea încălțămintei, producția farmaceutică, industria chimică și activitățile de poștă și curierat.

Unde au crescut salariile

Există însă și domenii în care veniturile au urcat față de luna precedentă.

Cea mai mare creștere a fost consemnată în sectorul jocurilor de noroc și pariurilor, unde câștigul salarial mediu net a avansat cu 8%.

Majorări au fost înregistrate și în: producția cinematografică și televiziune; editare muzicală și înregistrări audio; agenții de știri și distribuție de conținut; activități sportive și recreative; industria tutunului.

Scăderi și la stat

INS arată că și în sectorul bugetar au fost consemnate diminuări ușoare ale salariilor medii nete în august comparativ cu iulie: sănătate și asistență socială: -1,1%; învățământ: -1,0%; administrație publică: -0,6%.

În pofida scăderii lunare, salariile rămân pe un trend pozitiv raportat la anul trecut, câștigul salarial mediu net fiind cu 5,6% mai mare decât în august 2025.

Totuși, INS precizează că indicele câștigului salarial real, care ține cont de inflație, a coborât la 99,5% față de aceeași lună a anului trecut, semn că majorările salariale au fost aproape complet absorbite de creșterea prețurilor.

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