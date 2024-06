Cel mai frumos loc din lume. Răspunsul unui blogger român care a văzut peste 148 de țări

Cezar Dumitru, bloggerul român care a vizitat peste 148 de țări, a încercat să răspundă la întrebarea „care este cel mai frumos loc pe care l-a văzut”. „Este locul de pe Pământ cel mai apropiat de imaginea pe care o am despre cum arată Paradisul”, a motivat el răspunsul dat.

Cezar Dumitru, unul dintre primii bloggeri români de travel și fondatorul blogul Imperator Travel, vorbește, într-o postare, despre cel mai frumos loc pe care l-a văzut până acum.

„După cum vă dați seama, multă lume m-a întrebat de-a lungul timpului care este cel mai frumos loc din lume pe care l-am văzut. Sincer, eu evit comparațiile, pentru a mă bucura de clipă. Ah, sunt în Phuket, Krabi e mai frumos. Nu, nu e cazul. Trebuie să te bucuri de fiecare loc în care calci și pe care îl vezi. În plus, după ce criterii să stabilesc că locul X este mai frumos decât locul Y. Cum aș putea compara Fiji cu Tibetul, Mykonos City cu Cuzco sau Machu Picchu cu Khiva? Nu au nimic în comun și nu poți să spui care e mai frumos”, își începe el răspunsul.

Totuși, la întoarcerea din Bali, în 2004, el a spus la toată lumea că Bali este cel mai frumos loc din lume. „Mă rog, nu eram încă extrem de umblat – Indonezia era țara nr. 49 în care călcam, acum am mai adăugat 99 la listă (și peste o lună țara nr. 149), am văzut multe alte locuri, am avut mii de experiențe diverse și am călcat în numeroase locuri de pe Terra, dar să știți că Bali mi-a rămas undeva acolo bine înfipt în corazon. E drept, alături de multe, multe alte locuri”, a spus el.

De ce este Bali cel mai frumos loc din lume

De Bali? „Pentru simplul motiv că este locul de pe Pământ cel mai apropiat de imaginea pe care o am despre cum arată Paradisul – îngrozitor de multe flori, totul verde, verde strălucitor, munți și văi, oameni zâmbitori și peisaje bucolice idilice. Când am aflat despre Paradis, cam așa mi l-am imaginat. Și când am ajuns în Bali, a fost locul de pe pământ care s-a potrivit fix cu imaginația mea”, a detaliat Cezar.

În ciuda schimbărilor din 20 de ani și a dezvoltării turistice accelerate, paradisul din Bali „nu era pierdut, paradisul era acolo… orezăriile acelea de un verde crud erau acolo, miliardele de flori erau acolo, oamenii la fel de zâmbitori erau acolo și în fiecare dimineață puneau flori pe post de ofrande în fața templelor, magazinelor, restaurantelor, caselor. Bali al meu exista! ”

Locuri pe care nu trebuie să le ratezi

Cezar trece în revistă o serie de locuri pe care, pentru nimic în lume, nu trebuie să le ratăm în Bali. „Este adevărat, au apărut numeroase atracții turistice, numeroase investiții, poți să stai și o lună în Bali și sigur nu te plictisești, dar m-am decis să vă recomand ce nu trebuie să ratați – mai ales că sunt multe „clasice”, tradiționale, reale.”

Cei care vor plajă trebuie să meargă în sudul extrem al insulei, unde se află marile stațiuni Nuda Dua – Kuta – Sanur – Jimbaran.

„Ca să pleci din sud dintr-una dintre stațiunile de Litoral trebuie musai să treci prin zona Denpasar, care este extrem de aglomerată – poți să stai în trafic chiar și două ore. Așa că e recomandat să-ți împarți călătoria în două baze – 1 în Ubud (oraș aflat la nord de Denpasar), și 2 în zona de plaje. Și că veni vorba de Denpasar, capitala insulei, acolo chiar că nu ai ce vedea din punct de vedere turistic, așa că poți s-o eviți fară niciun regret”, explică Cezar.

Ubud – este capitala turistică a insulei, unde poți găsi absolut ce vrei, de la baruri și restaurante absolut spectaculoase la saloane de masaj, magazine etc.

„În Ubud propriu-zis trebuie să vezi palatul regal – Puri Saren, care are peste 200 de ani și, pentru un pic de distracție, Pădurea Maimuțelor / Monkey Forest. Aici vei descoperi o colonie destul de nepoliticoasă de maimuțe. Să nu aduci absolut nimic de mâncare cu tine, pentru că maimuțele o vor simți chiar și dacă este împachetată în 10 pungi de plastic. Te vor ataca destul de agresiv (nu se sfiesc să-și folosească unghiile și dinții din dotare) să-ți smulgă mâncarea. Dacă te duci fără mâncare, pot fi chiar haioase”, explică el.

Terase de orez și temple

Cezar susține că nu trebuie să ratezi terasele de orez cocoțate pe dealuri, unele dintre cele mai încântătoare peisaje din Bali: „Un verde absolut mirific, imagini care îți vor rămâne în inimă pentru totdeauna. Cea mai cunoscută este Tegallalang, aflată la câțiva kilometri nord de Ubud, care a devenit un punct de oprire obligatoriu pentru oricine dorește poze instagramabile. Dar, desigur, există numeroase alte orezării absolut minunate”.

El mai recomandă mai multe temple: Pura Besakih, Pura Lempuyang Luhur, Tirta Empul, Pura Ulun Danu Bratan și Uluwatu.

Nu în ultimul rând, el menționează Cascada Tulad Cepung. „Este o experiență magică, cu razele de soare trecând prin vegetația luxuriantă. Atenție, trebuie să faci o mică drumeție până la ea, șoseaua nu ajunge chiar la doi pași.”

Astfel, Bali este cel mai frumos loc din lume și ar trebui să fie la loc de cinste în lista de priorități a oricărui călător, concluzionează Cezar.